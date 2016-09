05-09-2016 Cultura, Sociedade, Lusa Lusa / Notícias

Señoritas editam no dia 23 o álbum "Acho que é meu dever não gostar"

Lisboa, 05 set (Lusa) - Mitó Mendes e Sandra Baptista, duas das fundadoras do grupo A Naifa, são agora as Señoritas e, no dia 23, lançam o álbum "Acho que é meu dever não gostar", a apresentar no outono, numa dezena de cidades.