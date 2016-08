Soprano de coloratura Orlanda Velez Isidro abre ciclo “Clássica em Cacela”

Cacela, Vila Real de Santo António, 04 ago (Lusa) – O ciclo de música “Clássica em Cacela” abre hoje com a soprano de coloratura Orlanda Velez Isidro, do programa fazem parte dois laureados com o Prémio de Interpretação do Festival de Música Estoril Lisboa.

Orlanda Velez Isidro é acompanhada pela alaudista Helena Raposo, e do programa constam canções de Dowland, Purcell, Caccini, entre outros compositores.

Orlanda Velez Isidro é uma soprano de coloratura especializada em música renascentista e barroca,s segundo nota da edilidade algarvia, a cantora faz parte do Amsterdam Baroque Choir, assim como da Netherlands Bach Society e do Netherlands Chamber Choir, na Holanda. Como solista, a câmara de Vila Real de Santo António destaca as colaborações com Frans Bruggen, Eduardo Lopez Banzo, Michel Corboz, o Coro e Orquestra Gulbenkian, Ton Koopman e The Amsterdam Baroque Orchestra, William Christie e Les Arts Florissants.

O ciclo que se prolonga até dia 25, “além da divulgação da música erudita, o ciclo tem como objetivo a divulgação do património material e imaterial de Cacela Velha nomeadamente a igreja de N. S. da Assunção, o cemitério antigo, os troços da muralha que delimitava a povoação no período medieval e moderno e os edifícios habitacionais com características da arquitetura vernácula do Algarve”.

No domingo atua a violoncelista Isabel Vaz, que este ano venceu o Prémio de Interpretação do Festival Música Estoril Lisboa, acompanhada pelo violinista Eduardo Paredes, que apresentará um programa constituído pro peça de Bach.

No dia 18 de agosto atuam os músicos Daniela Tomaz, Teresa Matias, Ana Figueiras (flautas de bisel) e Gonçalo Pescada.

O acordeonista Gonçalo Pescada iniciou os seus estudos musicais no Algarve, e venceu o Concurso Nacional de Acordeão, realizado em Alcobaça, em 1995, o Concurso Internacional Citá di Montese, em Itália, em 2004, e em 2006, 1.º Prémio no Concurso de Interpretação do Estoril.

Nesta edição, em torno os 150 anos do nascimento do compositor Erik Satie, realiza-se uma série de iniciativas nomeadamente a projeção do filme “Entr’acte” (1924), de René Clair, seguida de uma palestra pela pianista Joana Gama, no dia 24, na Casa do Pároco. No dia seguinte, na igreja, Joana Gama dá um recital totalmente composto por peças de Satie.

Todos os espetáculos têm início às 21:45.

NL//GC

Lusa/Fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)