Jerónimo lembra “património democrático” da CDU e apela ao voto em Galveias

Galveias, Portalegre, 12 jan (Lusa) - O secretário-geral do PCP lembrou hoje em Galveias, Ponte de Sor, o "património democrático" da CDU para apelar ao voto em Fernanda Bacalhau, a candidata da coligação às eleições autárquicas intercalares que se realizam no domingo.

"A CDU é hoje um património democrático tendo em conta que é uma força que tem projeto, tem programa e obra feita reconhecida por muita gente, e onde muitos milhares de independentes, e muitos outros que não votam CDU nas legislativas, olham para a batalha das autárquicas e reconhecem este valor de trabalho, honestidade e competência", afirmou Jerónimo de Sousa, tendo apelado a que, no domingo, "todos saiam de casa" e vão votar.

As eleições intercalares para a Assembleia de Freguesia de Galveias, no distrito de Portalegre, uma das mais ricas do país em património, surgem na sequência da renúncia ao mandato de vários membros efetivos e suplentes dos órgãos autárquicos, eleitos pelos socialistas, tendo ficado "esgotada" a possibilidade de substituições.

Na pequena aldeia, com 1.120 eleitores inscritos, segundo os dados da CNE referentes a 31 de dezembro de 2015, ao final da tarde de hoje respirava-se um ambiente de campanha eleitoral no centro da localidade, com vários ajuntamentos de pessoas que aguardavam pelo secretário-geral do PCP, e onde estavam em plano de evidência cartazes do BE e uma carrinha do PS que circulava insistentemente pelas mesmas ruas apelando pelos megafones à presença num comício na sexta-feira, lembrando a oferta de comes e bebes.

À hora marcada, às 18:00, Jerónimo de Sousa entrou no salão da Sociedade Filarmónica Galveense, arrastando atrás de si uma pequena multidão que tornou pequeno o espaço daquela coletividade.

Lembrou o património histórico da CDU, apelou ao voto dos independentes, destacou o trabalho autárquico da coligação e pediu aos habitantes de Galveias que saíssem de casa no domingo, a bem da freguesia, das pessoas e da boa gestão do imenso património legado a Galveias.

Em declarações à Lusa, Jerónimo de Sousa disse que estas "são eleições que vão eleger um mandato por seis meses não foram reivindicação da CDU, mas resultado de uma situação concreta interna na junta de freguesia, com a desagregação do PS".

O dirigente político disse ainda que "existem problemas sérios nesta freguesia tão especial, tão particular, com um património imenso que deve estar ao serviço da população e do serviço público", tendo destacado que a sua presença hoje em Galveias visou "manifestar uma grande solidariedade com a nossa lista e os nossos candidatos na certeza que, sendo uma batalha difícil, tendo em conta a atual relação de forças, há aqui um sentimento de confiança e de esperança que a CDU vai sair reforçada desta batalha".

Fernanda Bacalhau, 55 anos, funcionária administrativa a exercer e a residir em Portalegre, criticou a gestão PS e a "entrega das águas de Galveias a uma entidade privada", lembrou um "imenso património, para além do n.º 21 da Avenida da Liberdade, muito degradado", a rentabilização do património e equipamentos "a favor da população, dos idosos e das crianças" e afirmou o "regresso para a aldeia", se vencer as eleições de domingo.

A autarquia administra cerca de dois terços da herança legada à freguesia pelo Comendador José Godinho de Campos Marques, que doou o restante a uma fundação da vila.

A herança da junta engloba prédios rústicos e urbanos, distribuídos pelos concelhos de Lisboa, Torres Vedras, Borba, Estremoz, Monforte, Crato, Avis e Ponte de Sor, num valor que ultrapassa os 50 milhões de euros.

A população de Galveias, no concelho de Ponte de Sor, distrito de Portalegre, vai a votos no domingo, entre as 08:00 e as 19:00, em eleições intercalares para a assembleia de freguesia, a que concorrem PS, CDU e BE.

Na sua página na Internet, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) indica que o sorteio ditou que nos boletins de voto figure em primeiro lugar o PS, em segundo a CDU e em terceiro o BE.

MYF (HYT) // ARA

Lusa/Fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)