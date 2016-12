Concelhia do PSD de Leiria aprova Fernando Costa como candidato à Câmara

Leiria, 23 nov (Lusa) - A concelhia de Leiria do PSD aprovou por unanimidade o nome de Fernando Costa, atual vereador na autarquia de Loures, para ser o candidato à Câmara de Leiria nas eleições autárquicas de 2017, confirmou o presidente da concelhia.

Álvaro Madureira adiantou à agência Lusa que a decisão foi tomada na segunda-feira "por unanimidade", pois trata-se de uma pessoa "vencedora, carismática" e com "uma experiência enorme no mundo autárquico", uma vez que esteve 28 anos à frente da Câmara de Caldas da Rainha e é vereador na autarquia de Loures há três anos.

O presidente da Concelhia de Leiria do PSD acrescentou ainda que Fernando Costa é "um homem de Leiria", natural da freguesia de Santa Catarina da Serra, e um "conhecedor dos problemas do concelho", que também acompanhou "como deputado".

"É um candidato forte que gosta da sua terra. Tem uma visão para o futuro. Basta olhar para as Caldas da Rainha, que tem todas as infraestruturas necessárias. Quem dinamiza Leiria são os empresários e as coletividades, porque a Câmara está num marasmo, com uma gestão do dia-a-dia, com o IMI muito elevado e que não apresenta inovação", apontou Álvaro Madureira.

Segundo o social-democrata, Fernando Costa tem uma "visão muita boa para o concelho de Leiria" e é uma "pessoas agregadora". "É uma candidatura para ganhar as próximas autárquicas em Leiria”.

Fernando Costa afirmou à Lusa que foi "uma surpresa muito agradável", mas ainda não se assume como candidato pois espera a aprovação da Distrital do PSD e dos órgãos do PSD Nacional.

"Sou natural de Leiria, conheço o concelho, os seus problemas e os desafios e tenho sido parte ativa em muitos deles. Além disso tenho uma experiência de 28 anos de presidência da Câmara de Caldas da Rainha minimamente positiva e três anos como vereador em Loures, com um reconhecimento muito positivo", adiantou Fernando Costa.

O autarca sublinhou ainda que Leiria "precisa de um presidente da Câmara conhecedor, mas também reivindicativo e inconformado com as situações graves", como do "Hospital de Leiria, Linha do Oeste, escolas, pavilhão multiusos, aeroporto de Monte Real e uma solução à volta do estádio, mas sobretudo o apoio às famílias e tecido empresarial de Leiria".

O candidato criticou também o "IMI elevado e a fatura da água, que é algo pesada". "Sou totalmente contra a privatização".

"Se for candidato, tenho algumas pessoas competentes que me vão acompanhar e espero dinamizar as forças vivas de Leiria e aproximar o CDS-PP, os pequenos partidos e personalidades de grande prestígio para que Leiria tenha um lugar próprio no contexto nacional. É para unir e não desunir", sublinhou Fernando Costa, garantindo que não vai "destruir os bons projetos" da atual autarquia.

