Direção-Geral do Património Cultural divulga este mês diretores de seis equipamentos

Lisboa, 12 jan (Lusa) – Os novos diretores de seis equipamentos sob tutela da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), entre eles o Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, devem ser conhecidos este mês, adiantou à Lusa fonte oficial.

Além do Mosteiro dos Jerónimos, que foi no ano passado o equipamento mais visitado no universo DGPC, tendo ultrapassado um milhão de entradas, serão também conhecidos os novos diretores do Mosteiro da Batalha, do Museu Monográfico de Conímbriga, em Condeixa-a-Nova, dos museus nacionais Grão Vasco, em Viseu, e Soares dos Reis, no Porto, e ainda do Panteão Nacional, em Lisboa.

A DGPC “entendeu como mais adequado o recurso ao procedimento concursal para assegurar a nomeação de todo o pessoal dirigente intermédio, em que se incluem os diretores dos museus, palácios e monumentos dependentes deste organismo”, afirmou à agência Lusa fonte deste organismo.

Em dezembro passado, numa audição parlamentar, o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, afirmou que iam ser abertos concursos para 40 cargos de diretores de museus, justificando a decisão “por uma questão de transparência”.

Fonte da DGPC adiantou à Lusa que até final deste ano serão renovados sete novos cargos de diretores, e em 2018 três.

Segundo a mesma fonte, em fevereiro serão conhecidos os novos diretores do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), cargo que acumula com o de subdiretor da DGPC, e do Convento de Cristo, em Tomar. Atualmente António Filipe Pimentel dirige o MNAA, que recebeu em 2016 175.578 entradas, tendo sido o segundo museu mais visitado da DGPC, atrás do Museu Nacional dos Coches.

A atual diretora do Convento de Cristo é Andreia Galvão. Este monumento, classificado como Património da Humanidade, recebeu 295.808 visitantes em 2016, ano em que abriu ao público a ala filipina, onde tem patente, até julho, a exposição “A Botica do Real Convento de Thomar”.

Em agosto serão conhecidos os novos diretores do Palácio Nacional de Mafra e dos museus nacionais Machado de Castro, em Coimbra, e do Azulejo, em Lisboa.

Em novembro será conhecido o novo diretor do Museu Nacional do Traje, em Lisboa, e em dezembro, o do Museu Nacional da Música, também instalado na capital, no alto dos Moinhos.

Em 2018 serão divulgados os novos diretores dos museus nacionais dos Coches e do Teatro e da Dança, em Lisboa, e o do Mosteiro de Alcobaça.

Hoje, no âmbito destes concursos, foi publicado no Diário da República a recondução de António Manuel Gonçalves de Carvalho no cargo de diretor do Museu Nacional de Arqueologia, em lisboa, cargo que exercia desde agosto de 2012, e no passado dia 06, foi publicada a recondução, também, de José Alberto Ribeiro à frente do Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.

Segundo fonte da DGPC, este processo prevê a "nomeação de todo o pessoal dirigente intermédio da DGPC", num total de 37 dirigentes, entre diretores de museus, e diretores de serviço deste organismo.

