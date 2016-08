Cristas regista descida de desemprego mas lembra aumento de casais desempregados

Caldas da Rainha, Leiria, 22 ago (Lusa) – A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, considerou hoje positiva a diminuição do número de desempregados inscritos nos centros de emprego, mas lembrou que em contrapartida aumentou o número de casais desempregados.

"Tudo o que seja diminuição de desemprego é obviamente positivo", afirmou Assunção Cristas nas Caldas da Rainha, quando questionada pelos jornalistas sobre a descida de 6,6% do número de desempregados inscritos nos centros de emprego em julho.

Os dados oficiais, disponíveis na página do Instituo Nacional de Estatística (INE) na internet, revelam que o número de desempregados inscritos nos centros de emprego não era tão baixo desde julho de 2009, mês em que se encontravam inscritas 496.683 pessoas.

Porém, “o facto de não estarem inscritos não significa que não estejam desempregados”, ressalvou a líder do CDS-PP, defendendo que “seria bom” perceber-se “onde é que estão essas pessoas que já não estão inscritas no centro de emprego” e como é que “se está a comportar a emigração, que certamente não terá terminado com o fim do anterior governo”.

Nas Caldas da Rainha, onde hoje visitou à Feira Nacional da Hortofruticultura - Frutos 2016, que decorre no Parque D. Carlos I, até ao próximo dia 28, Assunção Cristas lembrou ainda que “ao mesmo tempo que saíram esses dados também saíram dados que mostram que o número de casais em que os dois estão no desemprego subiu em relação ao ano passado”.

