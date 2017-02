Teatro Útero leva "O duelo" de Bernardo Santareno ao palco do Teatro D. Maria II

Lisboa, 31 jan (Lusa) – A ambiguidade e “um certo sadomasoquismo que caracteriza os textos de Bernardo Santareno” são alguns pontos fortes da peça “O duelo” que o Teatro Útero estreia na quinta-feira no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.

Em declarações aos jornalistas no final de um ensaio para a imprensa, o encenador Miguel Moreira sublinhou que há 10 anos que queria encenar esta peça e que assim que surgiu o convite do diretor artístico do D. Maria II, Tiago Rodrigues, para o fazer no Teatro Nacional ficou "logo certo que seria com este texto do Santareno”.

“Por um lado, há um lado rural muito forte nesta peça, assim como uma ambiguidade e um certo sadomasoquismo que é característico do Bernardo Santareno, por outro lado nós tornamos esta narrativa muito 'lynchiana'”, disse o encenador.

Para Miguel Moreira, esta peça tem ainda a particularidade de, ao contrário do que se passa atualmente, em que a tendência é para as pessoas mostrarem o seu lado 'limpo', mostar um lado “regra geral escondido de cada ser humano que não é exibido publicamente”.

“Nesta peça podemos perceber que os seres humanos também são felizes no caos e na violência, ainda que com isto não esteja a querer dizer que a violência é uma coisa boa”, frisou Miguel Moreira.

Na sala Garrett do D. Maria II sete intérpretes e cocriadores interpretam e movimentam-se como se, muitas vezes, a peça fosse um espetáculo de dança, o que, para Miguel Moreira, é “natural, já que o universo do Útero é muito 'bauschiano'”.

A animalidade destes habitantes da lezíria – onde a ação central da peça decorre – liga-se à sua dificuldade e, às vezes, a uma quase incapacidade de estabelecer relações, ainda que os corpos não se inibam de mostrar o quanto estão cheios de desejos primários ao mesmo tempo que vão sonhando com outra vida.

No palco no Nacional, a nudez ou a quase nudez vai ser uma das marcas desta peça.

Sobre esta escolha, Miguel Moreira diz ser algo que está “muito colado à pele do Útero”, mas que neste trabalho acaba por funcionar “muito bem” já que dá “ênfase às palavras mais duras do texto de Santareno”.

Porque a peça acaba por se tornar “num espaço de orgia, 'pasoliniano', onde os corpos se desejam e não se coíbem de se tocar”.

O duelo não se trava assim apenas entre os trabalhadores dos campos e os senhores da lezíria como se expressa igualmente quando a mãe Rosária diz ao filho Ângelo: “Eles são os senhores, filho, e a gente os servos, eles podem tudo e a gente não pode nada”.

Uma impotência que acaba por se alargar à vida amorosa de Ângelo, apaixonada por Manuela, a filha do patrão da mãe. Apesar de correspondida, é uma história de amor sem final feliz.

Para Miguel Moreira, esta peça de Santareno é também um texto sobre a liberdade: “Não apenas sobre a liberdade que cada um tem para fazer da sua vida aquilo que entende, mas também a liberdade para não ser um súbdito de um qualquer poder”.

Aqui também está em causa a liberdade do ser humano face aos patrões, referiu, acrescentando ser este um dos motivos pelos quais se trata de uma peça atual.

“O duelo” é a peça com que o Teatro Útero celebra 20 anos.

No D. Maria II, a peça vai estar em cena até 19 de fevereiro, com espetáculos às quartas, às 19:00, de quinta-feira a sábado, às 21:00, e aos domingos, às 16:00.

“O duelo” tem interpretação de Ana Ribeiro, Beatrice Cordier, Camilla Morello, Francisco Camacho, Romeu Runa, Sandra Rosado e Sofia Skavotski.

A conceção plástica é de Jorge Rosado com colaboração nos figurinos de Aldina Jesus e a música original é de Pedro Carneiro, com coprodução do D. Maria II, Centro Cultural Vila Flor, Casa das Artes de Famalicão, Teatro Aveirense, Teatro Cine de Torres Vedras e Cine-Teatro Avenida.

