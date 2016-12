Autárquicas: PS candidata professor de Educação Física e vereador em Óbidos

Óbidos, Leiria, 21 dez (Lusa) – O vereador e professor de Educação Física Vítor Rodrigues é o candidato do PS à Câmara de Óbidos em 2017, divulgou a distrital de Leiria do partido após ratificar a escolha da concelhia.

“Foi uma escolha por unanimidade, considerando a concelhia que Vitor Rodrigues é o candidato mais bem preparado para enfrentar as adversidade que se avizinham”, disse à agência Lusa o presidente da Comissão Política Concelhia de Óbidos, Fernando Ângelo.

Trata-se, segundo o responsável, de um natural do concelho com “uma vida pública e associativa notáveis ao longo de quase 30 anos”, que exerce o lugar de vereador em regime de substituição.

Os socialistas acreditam que com esta candidatura irão “ganhar a câmara e reconquistar freguesias” atualmente lideradas pelo PSD.

“Aceitei o desafio de me candidatar porque tenho ideias para Óbidos, defendo o meu concelho e pretendo colaborar no seu desenvolvimento nos diversos setores”, afirmou Vitor Rodrigues.

Com o programa ainda em preparação, o candidato destaca a educação e o investimento como as áreas “de intervenção prioritárias” caso seja eleito.

Vítor Rodrigues, de 45 anos, é licenciado em Educação Física, com mestrado em Avaliação e Supervisão Escolar.

Professor de Educação Física nas escolas de Óbidos, é fundador e dirigente de associações locais.

Como independente, integrou listas do PS, tendo sido deputado municipal entre 2001 e 2009. É vereador na Câmara de Óbidos desde 2013.

A candidatura socialista é, até agora, a única oficializada no concelho, onde o PSD mantém a maioria com quatro vereadores no executivo. O PS tem três eleitos.

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)