BREVES: País

Lisboa, 01 set (Lusa) – Notícias breves do País:

LISBOA: Cinco detidos por roubo com agressão nos Olivais

A PSP anunciou hoje a detenção, na terça-feira, de cinco homens que entraram numa residência à força, alegadamente para cobrar uma dívida pela venda de um telemóvel, tendo agredido um outro homem, que esfaquearam no abdómen.

Numa nota, a PSP revelou que os suspeitos, com idades entre os 17 e os 30 anos, na companhia de outros quatro homens, entraram à força às 00:05 de terça-feira na residência da vítima, um homem de 20 anos, para lhe cobrar uma dívida pela venda de um telemóvel.

Os detidos, com antecedentes criminais, e os restantes suspeitos agrediram a vítima com diversos socos e pontapés por todo o corpo, desferindo-lhe um golpe no abdómen com uma navalha, e coagiram a mãe da vítima a levantar 400 euros numa caixa ATM, sob ameaça de continuarem com as agressões.

A polícia intercetou cinco dos suspeitos nas imediações do local, que ficaram sujeitos a termo de identidade e residência depois de serem ouvidos em primeiro interrogatório judicial.

CASCAIS: Três detidos por assalto a residências

A PSP anunciou hoje a detenção, na manhã de terça-feira, de dois homens e de uma mulher por assalto, quando abandonavam uma residência no concelho de Cascais com bens furtados.

Os detidos, com idades entre os 38 e os 41 anos, tinham na sua posse artigos furtados avaliados em 3.790 euros e diversos bens provenientes de outros assaltos dentro de uma viatura.

A PSP realizou três buscas domiciliárias a casas dos suspeitos e apreendeu mais bens que suspeita serem provenientes de diversos furtos a residências, incluindo algumas peças de ourivesaria que foram reconhecidas pelos seus proprietários, que tinham apresentado queixa.

A polícia alertou as vítimas de crimes de assalto ocorridos este verão em Oeiras e Cascais para que se dirijam à esquadra de Cascais para eventual reconhecimento de objetos roubados.

OEIRAS: Detidos por violência doméstica e tráfico de droga

A PSP anunciou hoje que deteve um homem, na terça-feira de manhã, em Carnaxide, Oeiras, por violência doméstica e, depois de uma busca ao domicílio do suspeito, deteve também uma mulher por tráfico de droga.

O homem, de 24 anos, foi detido na sequência de um mandado de detenção por violência doméstica e de um mandado de busca domiciliária.

No decorrer da busca domiciliária, a PSP encontrou uma planta de liamba “em estado verdejante”, uma estufa, 254 doses de haxixe, uma balança de precisão e quatro facas com resíduos de droga, que eram propriedade da mulher de 22 anos que residia na habitação, que foi também detida.

Os suspeitos foram ouvidos pelo Ministério Público de Oeiras e ficaram sujeitos a apresentações semanais às autoridades.

AZAMBUJA: Mercado mensal muda para o atual recinto da feira

A Câmara Municipal de Azambuja informou hoje que o mercado mensal da vila vai mudar, a partir de sábado, para a zona da Várzea do Valverde, local onde se realiza a Feira de Maio.

Em comunicado, a autarquia ribatejana refere que "esta alteração concretiza um desejo antigo de dar melhores condições aos vendedores e aos consumidores e, sobretudo, de aumentar a segurança à circulação pedonal", acrescentando que o novo recinto terá sanitários de apoio e que a área envolvente oferecerá mais espaço de estacionamento.

Até agora, o mercado mensal de Azambuja realizava-se num espaço com piso em terra batida, junto à linha do comboio e à Estrada Nacional 3 (EN3), o que "em muitas situações colocava os peões em risco e causava constrangimentos à circulação automóvel".

CALDAS DA RAINHA: Detido suspeito de cultivo de estupefacientes

A PSP anunciou hoje a detenção de um homem por suspeita de cultivo de produto estupefaciente, nas Caldas da Rainha.

O homem, de 37 anos, foi detido em flagrante quando procedia à rega de seis plantas de canábis, que se encontravam num terreno baldio.

O suspeito foi detido e as plantas foram apreendidas.

TORRES VEDRAS: Cidadãos podem gerir conta da água por aplicação para telemóveis

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Torres Vedras colocaram à disposição dos seus clientes a aplicação myAqua, que está acessível em smartphone e no balcão digital, anunciou hoje a câmara.

O myAqua é uma aplicação gratuita para smartphones que permite ao cliente consultar e gerir os seus dados de contrato, consultar informação relativa aos locais de consumo, comunicar leituras, receber avisos de falhas no fornecimento de água e aceder a dados de faturação.

A aplicação está disponível para telemóveis com sistema Android (versão 4.0 ou superior), iPhone (versão iOS 7.0 ou superior) e Windows Phone (versão 7.5 ou superior).

SANTARÉM: PSP detém presumível incendiário

A PSP de Santarém anunciou hoje a detenção de um homem, de 42 anos, por suspeita de ter incendiado esta madrugada uma zona de mato contígua a uma escola daquela cidade.

Em comunicado, a PSP refere que, "além do mato ardido, estiveram em perigo as instalações da escola dos Combatentes", sublinhando o facto de terem ocorrido “diversos incêndios na cidade de Santarém neste verão, suspeitando-se que o ora detido possa ter sido interveniente noutras ocorrências do género".

O detido vai ser hoje ouvido no tribunal judicial de Santarém.

MÉDIO TEJO: Centro Hospitalar lidera rácios de primeiras consultas externas

O Conselho de Administração (CA) do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) manifestou hoje satisfação pelo primeiro lugar a nível nacional na percentagem obtida em primeiras consultas externas para hospitais da sua dimensão, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde.

O CHMT surge em primeiro lugar no grupo C, para um total de 16 instituições hospitalares comparáveis entre si, pela dimensão, número de utentes, número de profissionais e atividade clínica, entre outros fatores, quer na percentagem de primeiras consultas externas, bem como no rácio de consultas subsequentes por primeiras consultas.

Contactado pela Lusa, o presidente do Conselho de Administração do CHMT, Carlos Andrade, considerou que estes resultados "significam que os médicos estão a fazer mais consultas, sejam primeiras consultas, sejam consultas subsequentes, logo estão a prestar um atendimento mais célere aos cidadãos que servem, reduzindo tempos de espera para consultas".

