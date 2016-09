08-09-2016 Cultura, Lusa, Alcobaça Lusa / Notícias

Marta Hugon e TGB na 3ª edição do festival Alcobaça In Jazz

Alcobaça, Leiria, 08 set (Lusa)- Marta Hugon e TGB vão estar no 3º Festival Alcobaça In Jazz, que se realiza nos dias 16 e 17 no Cine-Teatro da cidade, anunciou hoje a organização.