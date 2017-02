BREVES: País

Redação, 12 jan (Lusa) - Notícias breves do País:

MADEIRA: Publicado em DR diploma sobre transferência de documentos na Torre do Tombo

O diploma que recomenda ao Governo da República que diligencie a transferência de documentos produzidos por instituições regionais e que se encontram na Torre do Tombo, para o Arquivo Regional da Madeira, foi hoje publicado no Diário da República.

Esta resolução foi aprovada no plenário da Assembleia Legislativa da Madeira a 06 de dezembro de 2016 e tem por objeto documentação que foi levada para Lisboa, no final do século XIX, entre os quais os documentos do Cabido da Sé do Funchal, do Convento de Santa Clara, do Convento da Encarnação, da Provedoria da Real Fazenda e da Alfândega do Funchal.

A proposta surgiu do governo madeirense, considerando que estes documentos integram o património arquivístico regional desde 1932, já foram reivindicados a sucessivos executivos da República e foram transferidos para Lisboa com o compromisso de ali permanecerem somente até o novo Arquivo da Madeira ficar concluído.

FUNCHAL: Cerca de 5.000 árvores plantadas nas serras de Santo António

Cerca de cinco mil árvores serão plantadas sexta-feira no Chão das Galinhas, nas serras de Santo António, no concelho do Funchal, informou hoje a secretaria regional do Ambiente e Recursos Naturais da Madeira.

De acordo com a informação divulgada, esta ação de plantação foi dinamizada entre a Toyota e o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza e vai contar com a presença do músico Luís Represas e de meia centena de alunos da escola do Caniço, freguesia do concelho de Santa Cruz.

A iniciativa acontece no âmbito do projeto “Um Toyota, uma árvore”, que consiste na plantação de uma árvore por cada viatura nova vendida desta marca, o que vai permitir a arborização de uma área de aproximadamente 4,5 hectares, conclui a nota.

CÂMARA DE LOBOS: GNR apreendeu máquinas de jogo ilegal

Militares da Guarda Nacional Republicana na Madeira apreenderam duas máquinas de jogo de fortuna ou azar num estabelecimento comercial em Câmara de Lobos, informou hoje a GNR na região.

Segundo a mesma nota, a ação foi desenvolvida quarta-feira e as máquinas estão avaliadas em cerca de 450 euros.

A informação adianta que no decorrer desta operação de prevenção criminal e de combate ao jogo ilícito foi também identificado e constituído arguido um homem de 56 anos.

ÓBIDOS: Berbigão e redes de pesca ilegais apreendidos na Lagoa de Óbidos

A Polícia Marítima de Peniche apreendeu seis quilos de berbigão apanhados ilegalmente na Lagoa de Óbidos por um homem sem licença para a atividade de pesca profissional, divulgou a Autoridade Marítima Nacional.

O homem foi intercetado em flagrante, na zona da “Poça Pequena”, na margem sul da lagoa, no âmbito de uma ação de fiscalização realizada na terça-feira.

No mesmo dia, na margem norte da lagoa, na zona da “Ponta das Casinhas”, foi detetada a navegar uma embarcação de pesca local que regressava da faina, tendo sido detetadas a bordo redes de tresmalho “com sinais de terem sido utilizadas” e apresentando “características ilegais e não conformes com a legislação específica da Lagoa de Óbidos”, refere o comunicado da Autoridade Marítima.

Foram ainda detetadas redes de tresmalho ilegais numa viatura comercial, que se encontrava estacionada junto da margem da lagoa. O material de pesca “foi cautelarmente apreendido, ficando à guarda dos processos de contraordenação” e os bivalves apreendidos, “por se encontrarem vivos, foram devolvidos ao seu habitat natural, na presença do infrator”, conclui o comunicado.

LISBOA: Grupo detido por roubo em autocarro

A PSP anunciou hoje a detenção, no domingo, em Benfica, Lisboa, de sete jovens que roubaram um telemóvel a um passageiro num autocarro da rede da madrugada.

Os suspeitos com idades entre os 17 e os 23 anos, e a vítima entraram no autocarro na paragem do Cais do Sodré, em Lisboa, com destino ao Bairro Padre Cruz, em Lisboa.

Durante o trajeto agrediram e roubaram um telemóvel e outros bens à vítima, que conseguiu pedir ajuda a dois transeuntes em Benfica, o que acabou por levar à detenção do grupo e à recuperação dos bens roubados.

SINTRA: Homem detido por violência doméstica

Um homem de 45 anos foi detido na madrugada de quarta-feira em Agualva-Cacém por violência doméstica, na sequência de um pedido de auxílio do filho do casal, revelou hoje a PSP.

A vítima, uma mulher de 47 anos, foi agredida por se recusar a ter relações sexuais.

Na sequência desta ocorrência, foi realizada uma busca domiciliária, tendo sido apreendidas 18 espingardas (caçadeiras), uma faca e 500 munições de vários calibres ao agressor, que ficou sujeito a termo de identidade e residência.

AUTARQUIAS: Novos representantes de Portugal no Congresso das Autoridades Locais

O Conselho de Ministros aprovou hoje novos representantes dos Açores, da Madeira e da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) no Congresso das Autoridades Locais e Regionais, organismo que funciona junto do Conselho da Europa.

No comunicado do Conselho de Ministros, o Governo realçou que foi aprovada a alteração à composição dos representantes de Portugal no Congresso das Autoridades Locais e Regionais para o mandato 2016-2020, na sequência de um pedido apresentado pelo Governo Regional dos Açores, do Governo Regional da Madeira e da Associação Nacional dos Municípios Portugueses.

O Congresso dos Poderes Locais e Regionais da Europa é um organismo internacional que funciona junto do Conselho da Europa e que tem por missão a defesa, reforço e o desenvolvimento do poder local e regional, acrescentou o Governo.

SALVATERRA DE MAGOS: PCP questiona Governo sobre redução de médicos de família

O deputado do PCP eleito por Santarém pediu ao Governo um “ponto de situação quanto aos médicos de família a prestar serviço no concelho de Salvaterra de Magos e quanto à evolução dessa situação no curto prazo”.

Numa pergunta entregue no Parlamento e dirigida ao ministro da Saúde, o deputado António Filipe refere a preocupação dos utentes daquele concelho “com a perspetiva de verem reduzido ainda mais o número de médicos de família”, dado o anúncio da transferência de médicos “sem que esteja confirmada a sua substituição”.

O deputado lembra que esta situação afeta um universo de cerca de 15.000 utentes, “já duramente penalizados com o encerramento, nos últimos anos, de várias unidades de saúde de proximidade”.

