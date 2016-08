Lívia Nestrovski e Fred Ferreira estreiam-se em Portugal com concerto inédito no Folio

Óbidos, Leiria, 29 ago (Lusa) – O duo brasileiro Lívia [Nestrovski] e Fred [Ferreira] vai estrear-se em Portugal com um concerto inédito, feito especialmente para o Folio – Festival Literário Internacional de Óbidos, que será apresentado em exclusivo na vila, disse à Lusa a organização.

Hora e meia de “Utopia”, o tema do festival, é a promessa da organização do Folio – Festival Literário Internacional de Óbidos, para noite de 29 de setembro, data da primeira atuação do duo em Portugal.

O concerto, “único e irrepetível”, foi montado especialmente para o festival e será, de acordo com a cantora, citada numa nota de imprensa da organização, “uma grande surpresa” reservada para o público daquela que, garante, “será uma noite muito especial”.

Será a noite em que Lívia, filha do compositor e violinista Arthur Nestrovski, e o guitarrista Fred Ferreira convidam o público da cerca do castelo de Óbidos a navegar da "Pasárgada" - antiga cidade Persa consagrada pelo poeta brasileiro Manuel Bandeira – a Youkali, uma ilha de desejos cantada por Kurt Weill.

Da viagem fazem ainda parte as histórias de D. Quixote e Pero Vaz de Caminha num espetáculo em que o duo invoca Vinícius de Moraes, Dorival Caymmi e Fernando Pessoa, “numa fantasia de amores e lugares”, refere a organização.

Lívia confirma: “Partindo do mote da Utopia, selecionamos um repertório que passeia pelo tema”. O resultado, acrescenta, traduz-se em "canções de várias épocas e lugares”, passando por Tom Jobim, Ravel, Arrigo Barnabé, Kurt Weill e Milton Nascimento, entre outros.

O espetáculo está marcado para as 21:30 do dia 29, em Óbidos e - avisa Lívia - “quem não vier, não terá 'chance' de ver novamente”.

Lívia e Fred apresentar-se-ão porém, depois, no Dia Mundial da Música, 01 de outubro, no Teatro S. Luiz, em Lisboa, com "Duo", o espetáculo que deriva do aclamado disco homónimo rotulado, pelo jornal brasileiro Folha de S. Paulo, como “inovador e ousado”.

O concerto integra-se na programação da Folia, um dos cinco capítulos do festival (sendo os outros Folio Autores, Folio Educa, Folio Ilustra e Folio Paralelo), em segunda edição, que adota o tema “Utopia”, assinalando os 500 anos da publicação de "Utopia", de Thomas More, o Ano Internacional do Entendimento Global, o centenário do nascimento de Vergílio Ferreira, os 500 anos da morte do pintor Hieronymus Bosch e os 400 da morte de William Shakespeare e Miguel de Cervantes.

O festival tem confirmadas as presenças de escritores como o Prémio Nobel da Literatura V.S. Naipaul, o britânico Salman Rushdie, o islandês Jón Kalman Stefánsson (galardoado com vários prémios internacionais), o mexicano Juan Pablo Villalobos e a angolana Djaimilia Pereira de Almeida, entre outros.

Miguel Sousa Tavares, Afonso Cruz e Rui Cardoso Martins, cocriador de vários programas satíricos, são outras presenças confirmadas no festival que, na sua primeira edição, atraiu a Óbidos 30 mil pessoas.

