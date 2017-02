BREVES:País

Redação, 02 fev (Lusa) - Notícias breves do País:

FUNCHAL: JPP quer mais fiscalização na alimentação nas escolas

Os deputados do Juntos pelo Povo (JPP) na Assembleia da Madeira defenderam hoje a criação de mecanismos que permitam fiscalizar o cumprimento dos cadernos de encargos na concessão do serviço de cozinhas a várias escolas da região.

“Temos conhecimento de inúmeras queixas e reclamações, de pais e encarregados de educação, sobre o incumprimento deste caderno de encargos, em várias escolas da Região Autónoma da Madeira, verificando-se, inclusivamente, a falta de alimentos ou até de refeições incompletas”, disse o deputado Paulo Alves numa iniciativa partidária junto da escola de Santo António, nos arredores do Funchal.

Dando voz à preocupação do encarregados de educação e dos alunos nesta matéria, o grupo parlamentar do JPP vai apresentar na Assembleia da Madeira uma proposta de resolução na qual recomenda ao governo madeirense que crie “mecanismos de fiscalização, para que as obrigações do caderno de encargos sejam cumpridas, evitando assim situações de refeições com pouca qualidade e, em alguns casos, até de pouca quantidade, que certamente não são benéficas para crianças em fase de crescimento”, anunciou.

PORTO SANTO: Entidades da ilha aderiram à rede de recolha de óleos alimentares

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais da Madeira, Susana Prada, desloca-se sexta-feira ao Porto Santo para marcar presença na cerimónia de assinatura de protocolos de adesão à nova rede de recolha de óleos alimentares.

Esta iniciativa está a ser implementada pela ARM – Águas e Resíduos da Madeira em vários municípios aderentes, como Câmara de Lobos, Machico, Ribeira Brava e Santana, que disponibilizam um total de 65 oleões às populações locais.

No Porto Santo os acordos serão celebrados com diversas entidades da ilha, estando prevista a entrega simbólica de um oleão à câmara municipal.

MACHICO: Embaixada de Portugal na Austrália vai colaborar na divulgação do concelho

O embaixador de Portugal na Austrália disponibilizou os serviços da embaixada para colaborar na divulgação do município madeirense de Machico, informou hoje esta autarquia.

O presidente machiquense, Ricardo Franco, está a realizar uma visita àquele país, onde participou, nos dias 28 e 29 de janeiro, nas festividades organizadas pelo Portugal Madeira Clube e reuniu-se hoje com o embaixador Cunha Alves, que manifestou a disponibilidade para apoiar na divulgação do município de Machico “através de prospetos e desdobráveis e ainda na difusão de um vídeo promocional” daquele concelho.

A mesma informação adianta que Ricardo Franco defendeu a importância do destino Madeira ser divulgado junto dos operadores turísticos australianos, sobretudo depois de ter sido considerado o melhor destino insular do mundo, e também da “captação de investimento junto da comunidade portuguesa e madeirense, preferencialmente na vertente turística hoteleira, não sendo descartados investimentos noutras áreas de interesse económico”.

LISBOA: Novo Quiosque da Saúde inaugurado terça-feira em Arroios

O projeto Quiosque da Saúde, que visa facilitar o acesso da população aos cuidados de saúde primários, vai ser alargado à freguesia de Arroios, onde será inaugurado na próxima terça-feira, anunciou hoje a Junta de Freguesia.

Este projeto, dinamizado pela Associação Conversa Amiga (ACA), permite conversas com profissionais da saúde, educação sobre este tema e ainda cuidados como rastreios (tensão arterial, diabetes, colesterol), testes de gravidez e urina, eletrocardiograma, remoção de pontos ou cuidados com os pés.

"O Quiosque da Saúde tem como objetivos prevenir o isolamento e exclusão social de pessoas idosas e outras da comunidade, estabelecer um acesso facilitado e próximo à saúde, criando um ambiente comunitário, e ainda articular o projeto com outras iniciativas da ACA, parcerias locais e potenciar o acesso ao Serviço Nacional de Saúde", aponta a autarquia numa nota enviada à comunicação social.

CALDAS DA RAINHA: detidos suspeitos de furto de mais de duas dezenas de viaturas

Dois homens, de 20 e 29 anos, foram detidos, no Bombarral, por suspeita de furto de mais de duas dezenas de viaturas nos distritos de Leiria, Lisboa, Santarém e Portalegre, divulgou hoje a GNR.

A detenção, efetuada na quarta-feira por militares do Núcleo de Investigação Criminal das Caldas da Rainha e do Posto Territorial do Bombarral, decorreu de uma investigação pelo crime de furto que “culminou com a interceção de dois suspeitos no concelho do Bombarral após um novo furto de viatura e posterior abandono e incêndio”, refere a GNR em comunicado.

Após a detenção foram efetuadas duas buscas, uma domiciliária e uma não domiciliária, e apreendidas duas viaturas ligeiras, oito jantes e respetivos pneus, quatro auto-rádios, quatro subwoofer e três amplificadores de som, dois computadores portáteis, um LCD e um GPS, duas máquinas lixadeiras, um martelo pneumático industrial, uma motosserra, uma máquina de pressão, uma máquina de soldar e um compressor e respetivos acessórios.

Os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência.

ALCOBAÇA: Abertas inscrições para o Festival Books&Movies

As inscrições para a apresentação de trabalhos a incluir nas exposições temáticas da 4ª Edição do Festival Books&Movies, em Alcobaça, estão abertas até 30 de abril, foi hoje anunciado.

As exposições decorrerão este ano em diversos espaços da cidade, acessíveis a toda a comunidade, em formato arte urbana e tendo como tema ‘D. Pedro I’, em celebração aos 650 anos da morte do monarca.

A comunidade escolar, os artistas e o público em geral podem participar com trabalhos de escultura, desenho, pintura, arte urbana ou um projeto de ‘Mural Coletivo’ (graffiti) para parede, com seis metros por quatro.

As propostas deverão ser enviadas para o e-mail: secretariado.cultura@cm-alcobaca.pt, com informação detalhada da obra (dimensões, esboço, materiais), divulgou a câmara, organizadora do evento cofinanciado pelo programa Portugal 2020.

ÓBIDOS: Ricardo Araújo Pereira na Livraria da Adega

Ricardo Araújo Pereira vai estar na livraria da Adega, em Óbidos, no dia 11, às 16:00, para falar de “Liberdade de Expressão”, no âmbito do Ciclo Liberdades.

O ciclo é uma parceria entre a Óbidos Vila Literária e a editora Tinta-da-China, que começou com a presença do Luaty Beirão, a 11 de dezembro.

As entradas são livres.

TORRES VEDRAS: Incêndio causa estragos em habitação

Um incêndio provocou hoje estragos numa habitação do bairro de São Vicente, na cidade de Torres Vedras, sem ter causado vítimas, disse o comandante dos bombeiros locais.

O alerta foi dado pelas 13:00 para a corporação. Chegados ao local, os bombeiros depararam-se com um incêndio na sala, tendo o mobiliário ficado destruído.

A propagação do fumo causou estragos em toda a habitação. Os moradores estavam ausentes de casa.

O fogo foi combatido por três viaturas apoiadas por 12 homens dos bombeiros de Torres Vedras.

