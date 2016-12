Autárquicas: PSD candidata à Câmara de Peniche presidente da concelhia local

Peniche, Leiria, 20 dez (Lusa)- A Distrital de Leiria do PSD aprovou o nome de Filipe de Matos Sales, presidente da concelhia de Peniche, como cabeça-de-lista à Câmara local, disse hoje o candidato.

"As pessoas que têm acompanhado o trabalho dos vereadores do PSD na Câmara percebem que somos parte da solução, que não temos sido só oposição e as pessoas têm-nos encorajado", afirmou à agência Lusa Filipe de Matos Sales, que disse sentir-se "motivado em contribuir para o tempo de uma nova esperança para Peniche"

Para o candidato, "é tempo de vencer o imobilismo que se instalou em Peniche", onde a Câmara é do PCP desde 2015.

Filipe de Matos Sales defendeu que não pretende "pôr em causa as conquistas de Peniche nos últimos anos, designadamente a notoriedade turística que ganhou", mas é preciso fazer mais.

O social-democrata traçou como prioridades a valorização do território, a dinamização da economia e a mobilização de toda a sociedade local para um "novo modelo de desenvolvimento" capaz de criar "empregos para os mais jovens, condições para os mais idosos e para os mais carenciadas e qualidade de vida para todos".

Filipe de Matos Sales, 28 anos, é vereador e presidente da concelhia do PSD de Peniche. Em termos profissionais, é técnico superior na Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.

Quanto à sua formação académica, está a concluir mestrado em gestão e políticas públicas, tem pós-graduação em sistemas integrados de gestão de qualidade, ambiente e segurança e licenciatura em proteção civil.

Filipe de Matos Sales é o primeiro candidato a surgir no concelho de Peniche, onde o autarca António José Correia (PCP) cumpre o seu último mandato e não se pode recandidatar.

Nas eleições autárquicas, a CDU elegeu três elementos para a Câmara, o PS dois e o PSD outros dois.

FYC // SSS

Lusa/Fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)