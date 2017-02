Maioria de futebolistas chineses em Portugal atuou em menos de um terço dos jogos

Redação, 15 jan (Lusa) - A maioria dos futebolistas chineses que atuam na I e II Ligas e no Campeonato de Portugal atuou em menos de um terço dos jogos das respetivas equipas, na primeira metade da temporada.

Dos 45 atletas chineses que estão inscritos em emblemas das três divisões principais do futebol nacional, apenas 13 participaram em mais de 33% dos encontros.

Por outro lado, 19 jogadores foram chamados a atuar em menos de 10% dos jogos, sendo que oito dos quais não somaram qualquer partida até à data.

Nos dois escalões profissionais (I e II Ligas) estão inscritos somente seis atletas de origem chinesa. O avançado do Leixões Shihao Wei, de 21 anos, é o que leva maior número de jogos nas pernas, com participação em 17 das 26 partidas (65%) que o conjunto de Matosinhos efetuou na II Liga, Taça de Portugal e Taça da Liga.

Ainda nas duas divisões de topo, Yeerzati e Tang Shi tiveram pouca ou nenhuma participação na temporada do Paços de Ferreira, da I Liga, à semelhança de Li Rui, da Académica, Wang Shu e Weichen Ning, ambos do Cova da Piedade, estes no segundo escalão.

Já no Campeonato de Portugal contabilizam-se 39 atletas inscritos, com a curiosidade de haver pelo menos um clube em cada uma das oito séries da prova a ter um jogador chinês no plantel, com particular incidência na Série G: Sintrense, Loures, Oriental, 1.º de Dezembro, Malveira e Atlético.

Contudo, neste terceiro escalão do futebol nacional, destacam-se Torreense (Série B) e Pinhalnovense (Série H), ambos com seis futebolistas da China, logo seguidos por Gondomar (Série C) e Tourizense (Série D), com cinco jogadores cada.

Na formação de Torres Vedras, o médio Zhang Lingfeng foi utilizado nos 20 encontros realizados esta época (100%), enquanto Feng Boxuan atuou em 14 (70%). Já os restantes quatro elementos do Torreense não têm sido opções regulares para o técnico Rui Narciso.

Quanto ao Pinhalnovense, o defesa Jiajun Huang é mesmo o mais utilizado entre todos os jogadores chineses das três divisões, tendo participado nos 17 jogos da equipa do Pinhal Novo e somando 1.477 minutos.

A média de idades dos futebolistas oriundos do país asiático ronda os 21 anos, sendo que os defesas Bo Hao (30 anos), do Sintrense, e Zheng Jianfeng (27), do 1.º de Dezembro, são os que ‘fogem' à regra.

MYO // JP

Lusa/Fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)