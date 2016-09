Apresentação de livro de Saramago com gravuras de J.Borges no arranque do Folio

Óbidos, Leiria, 14 set (Lusa) – "O Lagarto", obra que junta palavras de José Saramago e xilogravuras de José Borges, tem apresentação marcada para o primeiro dia do Folio – Festival Literário Internacional, que decorre em Óbidos de 22 de setembro a 02 de outubro.

“Criar é compartilhar, e agora dois Josés presenteiam-nos com uma obra que deve ser compartilhada”, afirmou Pilar Del Rio, viúva de José Saramago, citada numa nota da editora, a propósito da obra que junta as palavras escritor e as xilogravuras do mestre brasileiro de arte popular, J. Borges.

"O Lagarto", um conto que narra o aparecimento, no Chiado, de um misterioso lagarto, cuja presença surpreende os transeuntes e mobiliza os bombeiros, o exército e a aviação, será apresentado ao público no Fólio - Festival Literário Internacional de Óbidos, numa sessão que inclui a inauguração da exposição com as matrizes em madeira das gravuras feitas no livro, divulgou a Porto Editora.

O escritor, galardoado com o Nobel de Literatura em 1998, “conhecia e gostava muito do trabalho de J.Borges” e da forma como o artista brasileiro “compreendia e explicava o mundo de forma aparentemente simples e ao mesmo tempo profunda”, lembra Pilar Del Rio.

Concebido pelo editor Alejandro Schnetzer, o livro, com a chancela da Porto Editora, será apresentado no dia de abertura do festival, 22 de setembro, às 18:30, no Museu Abílio, onde ficará patente a exposição e onde atuará, em homenagem a J. Borges, um trio de músicos nordestinos.

Nas livrarias do país, o dia ficará também marcado pelo regresso de uma nova edição de “O ano da morte de Ricardo Reis”, com caligrafia da capa do professor Carlos Reis.

Ricardo Reis, heterónimo de Fernando Pessoa, chega a Lisboa em finais de dezembro de 1935 e permanece na cidade até setembro do ano seguinte.

Fernando Pessoa morrera a 30 de novembro de 1935, antes da chegada de Ricardo Reis que, na obra labiríntica de Saramago, o visita no cemitério, ao longo das páginas que aludem a relações entre a vida e a morte.

Publicado pela primeira vez em 1984, é um dos romances mais lidos do Nobel português e está neste momento em cena, no teatro A Barraca, numa adaptação do encenador e dramaturgo Hélder Mateus da Costa.

A segunda edição do Folio – Festival Literário Internacional de Óbidos arranca a 22 de setembro e termina no dia 02 de outubro, organizado em cinco capítulos: Folia, Folio Autores, Folio Educa, Folio Ilustra e Folio Paralelo.

O Festival assinala os 500 anos da "Utopia", de Thomas More, o Ano Internacional do Entendimento Global, o centenário do nascimento de Vergílio Ferreira, os 500 anos da morte do pintor Hieronymus Bosch e os 400 da morte dos clássicos William Shakespeare e Miguel de Cervantes.

Tem confirmadas as presenças do Prémio Nobel da Literatura V.S. Naipaul, do britânico Salman Rushdie, do islandês Jón Kalman Stefánsson, do mexicano Juan Pablo Villalobos e da angolana Djaimilia Pereira de Almeida, entre outros autores.

Miguel Sousa Tavares, Afonso Cruz e Rui Cardoso Martins são alguns dos escritores portugueses presentes.

