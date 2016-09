BREVES: País (3.ª edição)

Redação, 16 set (Lusa) – Notícias breves do País (3.ª edição):

LISBOA: Detidas duas carteiristas em flagrante delito

Duas carteiristas, de 23 e 39 anos, foram detidas na quinta-feira, na Praça do Comércio, em Lisboa, depois de terem sido apanhadas em flagrante delito a furtar no interior de um transporte público, indicou hoje a PSP.

Em comunicado, a PSP adiantou que um polícia que estava na hora de folga viu uma das suspeitas a colocar a mão dentro da mala de uma turista e a retirar a carteira – que continha 440 euros e 122 reais –, enquanto a outra suspeita vigiava.

As duas detidas têm vários processos inerentes àquela atividade criminosa e compareceram hoje a tribunal, ficando sob termo de identidade e residência.

TORRES VEDRAS: Município lança programa de formação para desempregados

A Câmara de Torres Vedras anunciou hoje o programa "Emprega-te a Fundo", destinado a promover ações de formação para cidadãos à procura de emprego.

A iniciativa pretende contribuir para a qualificação e preparação dos desempregados para o mercado de trabalho, através de soluções adequadas e inovadoras, abordando competências, técnicas de procura de emprego, ideias de negócio, direitos e deveres dos candidatos a emprego, e incentivos e projetos de vida.

A primeira formação está agendada para 10 e 14 de outubro, na freguesia de Santa Maria, S. Pedro e Matacães, a segunda para 24 a 28 do mesmo mês na União de Freguesias de Maxial e Monte Redondo e a terceira para 21 a 25 de novembro na Casa da Cultura - Salão Paroquial de Ponte do Rol, para desempregados residentes nas freguesias de Ponte do Rol, Ramalhal, Silveira e São Pedro da Cadeira.

MADEIRA: JPP pede revisão do subsídio de mobilidade

O grupo parlamentar do Juntos pelo Povo (JPP) criticou hoje os “atrasos do Governo Regional” no processo de revisão do subsídio social de mobilidade, destacando que o “arrastar da situação está a prejudicar os madeirenses”.

Em conferência de imprensa, o deputado Carlos Costa salientou que a revisão deveria ter ocorrido no final do primeiro semestre da vigência do diploma, que entrou em vigor a 01 de setembro de 2015, um “prazo que já expirou”.

No seu entender, é necessário consagrar “melhores vantagens para os madeirenses, como a anulação do teto máximo de 400 euros e o reembolso imediato”, contemplando “uma simplificação administrativa e a desburocratização deste processo”.

Outro aspeto mencionado foi o ‘plafond’ de 11 milhões de euros afetos pelo Estado ao reembolso, tendo o parlamentar apontado que, em fevereiro, já tinham sido gastos 4,3 milhões”.

MADEIRA: PSP regista 60 acidentes nas estradas da região

A Polícia de Segurança Pública (PSP) informou hoje ter registado esta semana 60 acidentes nas estradas da Madeira, dos quais resultaram dois feridos graves e 22 ligeiros.

Segundo a informação, este tipo de sinistros ocorreram em todos os concelhos do arquipélago, sendo o Funchal com maior número de ocorrências (três).

A autoridade política acrescenta que 42 acidentes resultaram de colisões, seguindo-se como causas o despiste (15) e o atropelamento (três).

SINTRA: Recusada moção para orçamento participativo em 2017

O movimento independente Sintrenses com Marco Almeida (SMA) apresentou uma moção, na Assembleia Municipal de Sintra, para criação de um grupo de trabalho que regulamentasse o orçamento participativo em 2017, mas o documento foi chumbado por PS e CDU.

"Este é mais um exemplo flagrante do incumprimento pelo PS de uma promessa eleitoral", acusou, em comunicado, o movimento SMA, acrescentando que os socialistas afirmaram nas últimas eleições autárquicas que "o orçamento participativo é uma forma de cada um dos cidadãos decidir como e onde deve ser aplicado parte dos recursos financeiros autárquicos".

A moção recomendava à Câmara “a constituição de um grupo de trabalho que, atentas as experiências positivas conhecidas em diversos municípios, [propusesse] um regulamento" para a adoção do orçamento participativo em 2017, consagrado através de "uma rubrica no orçamento municipal, dotada de verba significativa".

A proposta, apesar dos votos favoráveis do SMA, PSD, CDS-PP e Bloco de Esquerda, foi recusada com os votos do PS e CDU e o "voto de qualidade" do presidente socialista da assembleia.

PONTA DELGADA: Idosos convidados para passeio de barco

A Câmara de Ponta Delgada promove na próxima quinta-feira o passeio anual de barco com idosos do concelho.

Segundo a autarquia, são esperadas 650 pessoas das 24 freguesias do concelho e de cinco instituições de solidariedade social.

A partida do porto de Ponta Delgada está agendada para as 14:30 e o passeio inclui uma ida à costa da Candelária e uma visita ao ilhéu de Vila Franca de Campo.

RIBEIRA GRANDE: Caminhada dá a conhecer concelho de lés a lés

A Câmara da Ribeira Grande, em parceria com a Associação Ecológica Amigos dos Açores, promove nos dias 01 e 02 de outubro uma caminhada para percorrer o concelho de este a oeste através de trilhos pedestres.

A iniciativa, denominada “I Ribeira Grande Lés a Lés”, tem a distância de 50 quilómetros.

No dia 01, a caminhada vai ligar a freguesia da Lomba de São Pedro aos Paços do Concelho, ao longo de 30 quilómetros de dificuldade média e uma duração aproximada de oito horas.

No dia seguinte, os participantes saem dos Paços do Concelho em direção à freguesia das Calhetas, um percurso com 19,5 quilómetros e cerca de cinco horas e meia de duração.

PONTA DELGADA: Detidos dois homens suspeitos de tráfico de droga

A PSP anunciou hoje a detenção de dois homens em Ponta Delgada, Açores, suspeitos do crime de tráfico de estupefacientes.

Um dos arguidos, de 24 anos, foi detido na sequência de duas buscas domiciliárias na freguesia da Candelária, tendo sido apreendidas mil doses de haxixe e outros objetos alegadamente usados na prática criminosa.

O outro suspeito foi detido na cidade de Ponta Delgada em flagrante delito. Tem 49 anos e antecedentes pelo mesmo tipo de crime, informa a PSP.

