Mau tempo: Doze barras marítimas encerradas à navegação

Redação, 02 fev (Lusa) - Doze barras marítimas do continente português estão hoje à tarde fechadas a toda a navegação, de acordo com o portal da Marinha e fontes deste organismo.

Segundo uma atualização feita às 16:56 no ‘site’, estão encerradas as barras de Caminha, Viana do Castelo, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Douro, Aveiro, Figueira da Foz, São Martinho do Porto e Peniche.

Entretanto, pouco depois das 17:00, o comandante do Porto da Nazaré, Lourenço Gorricho, informou que também esta barra foi encerrada, porque a ondulação estava já a passar o molhe.

Na zona litoral a norte de Lisboa, apenas a barra de Leixões não está encerrada – segundo o comandante da Zona Marítima do Norte, Rodrigues Santos, o acesso está condicionado, com a interdição de embarcações de comprimento inferior a 35 euros.

Estão ainda condicionadas, com a interdição de embarcações de menores dimensões, as barras de Vila Real de Santo António e Faro.

As restantes barras marítimas do continente estão abertas, tal como as dos Açores e da Madeira.

A previsão de agitação marítima levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a colocar sob aviso vermelho, a partir do meio da tarde e até às 24:00, sete distritos do litoral – Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa.

No país há ainda vários avisos laranja e amarelos em vários distritos e algumas zonas das regiões autónomas, devido a agitação marítima, vento e chuva.

Apenas os distritos de Santarém e Évora não estão sob qualquer aviso meteorológico.

