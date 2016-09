Óbidos integra projeto de três milhões de euros para estimular criatividade dos alunos

Óbidos, Leiria, 19 set (Lusa) – A Câmara de Óbidos apresentou à União Europeia (UE) uma candidatura de três milhões de euros que permitirá que alunos do primeiro ciclo inventem máquinas em parceria com vários Estados-membros.

Trata-se de “uma rede no âmbito do projeto MyMachine (a minha máquina) que fomentará a mobilidade e a troca de experiências entre professores e alunos de diferentes realidades”, e que, segundo o presidente da Câmara de Óbidos, Humberto Marques, envolve países como a Bélgica, Dinamarca, Noruega, Eslováquia e Eslovénia.

A criação da rede possibilitará que “alunos de Óbidos possam desenvolver máquinas pensadas por alunos de outros países”, afirmou o autarca durante a apresentação da edição deste ano do projeto MyMachine, que está a ser implementado nas escolas de Óbidos pelo terceiro ano consecutivo.

O projeto, desenvolvido em parceria com a Escola Superior de Arte e Design das Caldas da Rainha (ESAD.CR) e o Cenfim - Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica, permite aos alunos do primeiro ciclo pensarem em ‘máquinas que resolvam os seus problemas’ e que são posteriormente passadas a projetos pela ESAD e construídas pelo Cenfim.

Um “super-cão aspirador” para a limpar a sala de aula, uma máquina de fazer sumo de uva e dois capacetes para “aumentar a concentração” são algumas das máquinas imaginadas pelos alunos e hoje apresentadas no Parque Tecnológico de Óbidos, onde algumas empresas estão também a participar no projeto.

Entre as “imaginativas criações” dos alunos constam ainda uma “máquina dos TPC (trabalhos para casa) ”, baseada também num capacete “para inspirar os pensamentos da professora”, gerando imagens de “natureza, amizade, amor ou nuvens”, referem os autores.

Ou ainda uma “máquina da tranquilidade”, destinada a projetar imagens que acalmem os “colegas mais irrequietos”, explicaram os mentores.

O MyMachine é um projeto que surgiu em Kortrijk (Bélgica), através da Universidade de Howest, com o objetivo de promover a criatividade na educação, permitindo que as crianças concretizem as suas ideias através da construção das suas “máquinas”.

Em Óbidos, o projeto envolverá este ano cerca de 100 alunos, cinco professores e três animadores e será pela primeira vez implementado num jardim infantil.

A educação através da criatividade, nas escolas de Óbidos, será também marcada por um projeto de teatro coordenado pelo ator Pedro Giestas e que vai envolver todos os alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos.

Denominado “Anatomia da Identidade”, o projeto vai integrar equipas educativas das várias escolas no Clube de Teatro, sendo os alunos convidados a criar os textos que servirão de base para um espetáculo, em que refletem sobre a sua identidade e o território, recuperando em simultâneo histórias tradicionais.

Acompanhado pelo ator que de desloca às escolas, os alunos construirão ainda os cenários e todos os materiais necessários para a encenação, para além de aprenderem a construir e a manipular marionetas.

