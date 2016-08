BREVES: País

Redação, 27 jul (Lusa) – Notícias breves do País:

BENAVENTE: Trânsito condicionado quinta-feira na Ponte da Vala Nova

O trânsito vai estar condicionado, na quinta-feira, entre as 08:30 e as 13:00, na Ponte da Vala Nova, em Benavente, devido a trabalhos de requalificação, informou hoje a Infraestruturas de Portugal (IP) em comunicado.

“Durante este período, a circulação sobre a Ponte da Vala Nova processa-se de forma alternada, coordenada através de sistema semafórico”, lê-se no comunicado.

Segundo a IP, o condicionamento do trânsito é necessário para “permitir a execução da terceira fase dos trabalhos de betonagem do maciço do pilar, garantindo boas condições de segurança para os trabalhadores da obra e os automobilistas”.

RIBEIRA GRANDE: Detido suspeito de tráfico e plantação de canábis

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje a detenção de um homem, na ilha de São Miguel, nos Açores, pela presumível prática do crime de tráfico e plantação de canábis.

Em comunicado, o Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada da PJ adiantou que a detenção do homem, de 50 anos, ocorreu no concelho da Ribeira Grande no âmbito de uma busca domiciliária, tendo sido apreendida uma planta de canábis.

O detido, sem ocupação profissional, já foi presente às autoridades judiciárias, que determinaram a suspensão provisória do processo, mediante “injunção pecuniária e trabalho comunitário”.

PRAIA DA VITÓRIA: Feira de Gastronomia do Atlântico reúne mais de 40 produtos açorianos

A XVII Feira de Gastronomia do Atlântico, que será inaugurada sexta-feira na Praia da Vitória, na ilha Terceira, nos Açores, reúne mais de 40 variedade de produtos açorianos, anunciou hoje a organização.

O espaço ‘Venda Açoriana’, situado na entrada da tenda da feira, na Marina da Praia da Vitória, dará destaque aos produtos agroalimentares, mas também ao artesanato e cultura açoriana, refere uma nota de imprensa do Governo Regional.

O principal objetivo deste evento é aumentar a visibilidade dos produtos regionais junto do consumidor final e dinamizar o mercado interno, permitindo o contacto direto dos consumidores com os produtos regionais e potenciar o aumento da economia do arquipélago.

PONTA DELGADA: Centro de Artesanato certificou mais 37 produtos

O Centro Regional de Apoio ao Artesanato, nos Açores, certificou mais 37 produtos, provenientes de seis das nove ilhas do arquipélago, com a marca “Artesanato dos Açores”, criada em 1998 para defender os produtos artesanais genuínos.

Uma nota do executivo açoriano adianta que estiveram agora em apreciação 46 candidaturas de 30 artesãos nas áreas da cerâmica, fibras vegetais, registos do Senhor Santo Cristo, presépios de lapinha, escamas de peixe, miolo de figueira, rendas, bordados, tecelagem e doçaria regional.

No total, foram aprovadas 21 candidaturas de São Miguel, cinco do Pico, quatro de Santa Maria, quatro do Faial, duas da Terceira e uma de São Jorge.

Atualmente, existem 73 artesãos certificados com a marca de origem ‘Artesanato dos Açores’, alguns dos quais com trabalhos em mais do que uma área artesanal.

FAIAL: PSP detém dois jovens por tentativa de furto

A PSP anunciou hoje que intercetou, "em flagrante delito", esta madrugada, no Faial, dois jovens, um rapaz e uma rapariga, com 19 e 17 anos, que estariam a tentar realizar um furto no interior de estabelecimento de restauração e bebidas.

O relatório da atividade policial nos Açores adianta, também, que foi detido um homem, de 33 anos, em Ponta Delgada, São Miguel, suspeito de tráfico de droga.

O homem, de 33 anos, residente e natural de Ponta Delgada, e com "antecedentes criminais por outros crimes", foi detido "no âmbito de uma investigação em curso por crime de tráfico de estupefacientes" e "estava na posse de 15 doses individuais de heroína e dinheiro", acrescenta a polícia.

MAÇÃO: Teatro pela inclusão sobe ao palco do Centro Cultural

O Grupo de Teatro CRIARTE, do Centro de Recuperação e Integração de Abrantes, (CRIA) apresenta a peça de teatro "A Diferença está naquilo que somos", no dia 29 de julho, no auditório do Centro Cultural Elvino Pereira, em Mação.

Na peça de teatro "A diferença está naquilo que somos", a discriminação e o preconceito são temas abordados pelo grupo do CRIA, composto por 11 utentes e duas colaboradoras da instituição, e que procura "transmitir, através da representação, uma mensagem de forma a combater as barreiras existentes para a integração da deficiência na nossa sociedade.

Fundado em 1999, o CRIARTE - Grupo de Teatro do Centro de Recuperação e Integração de Abrantes surgiu na sequência de um projeto de expressão dramática e criação teatral constituindo-se, desde então, como um projeto de trabalho transversal às diferentes valências que integram a Instituição e que conta com o trabalho e envolvimento de utentes e técnicos.

SANTARÉM: BE preocupado com adiamento de relatório sobre o Tejo

O Bloco de Esquerda de Santarém manifestou hoje "extrema preocupação" pelo adiamento em três meses para a apresentação dos resultados da Comissão de Acompanhamento sobre a poluição no rio Tejo.

"Este incumprimento é negativo, incompreensível e inadmissível. Os poluidores estão identificados e a redução de caudais de verão fará agravar os problemas", pode ler-se num comunicado da Comissão Coordenadora Distrital de Santarém do Bloco de Esquerda, para quem "é preciso agir".

A Comissão de Acompanhamento sobre a poluição no rio, criada pelo Ministério do Ambiente em janeiro deste ano, pediu ao Governo mais 90 dias para apresentar o primeiro relatório sobre o trabalho que tem vindo a desenvolver.

A comissão, que reuniu pela primeira vez a 19 de fevereiro deste ano, é constituída por representantes da APA, da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo e do Centro.

PENICHE: Escola de Hotelaria de Colares abre primeiro polo

A Escola de Hotelaria de Colares (EPAV) vai abrir o seu primeiro polo em Peniche, passando a ter uma oferta formativa superior a 600 alunos, informou hoje a escola em comunicado.

Já autorizado pelo Ministério da Educação, o novo polo possui uma oferta para 60 alunos, inicialmente nas áreas de restaurante- bar e cozinha-pastelaria.

"Sentimos a necessidade de expandir a nossa oferta de formação hoteleira em Peniche, pois casou na perfeição com a forte expansão do Turismo e Hotelaria na zona Oeste e a sua premente necessidade de recursos humanos qualificados", refere o diretor da EPAV, José Luís Furtado.

Com nove anos, a EPAV já formou mais de 300 profissionais de hotelaria e restauração. Com protocolo firmado com o Ministério da Educação, a escola não cobra propinas aos alunos e possui ainda um polo do IEFP com 50 alunos.

