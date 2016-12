Surfistas João de Macedo e António Silva seguem para a final do Nazaré Challenge

Nazaré, Leiria 20 dez (Lusa) - Os surfistas portugueses João de Macedo e António Silva carimbaram hoje o acesso à final do Nazaré Challenge, quinta etapa do circuito mundial de ondas gigantes, enquanto Hugo Vau foi eliminado.

No primeiro ‘heat' das meias finais, João de Macedo ficou perto do brasileiro Pedro Calado (21,27) e do norte americano Nic Lamb (17,34), amealhando 14,83 pontos, no terceiro posto.

Já António Silva apurou-se para a final da primeira edição do torneio em solo português, igualmente, num confortável terceiro lugar, arrecadando 10,44 pontos, atrás do brasileiro Carlos Burle, que somou 15,33 e, do australiano Jamie Mitchell, que se apresentou a muito bom nível com 22,16.

O português Hugo Vau não teve as ondas a seu favor e somou apenas 0,20 pontos.

