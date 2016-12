BREVES: País

Redação, 12 dez (Lusa) – Notícias breves do País:

LISBOA: Concurso para Grande Marcha de 2017 até fevereiro

O concurso da Grande Marcha de Lisboa 2017 já abriu e vai decorrer até 22 de fevereiro, para encontrar a composição que será interpretada durante as Festas da Cidade e que será premiada no valor de 5.500 euros.

Segundo a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), responsável pela organização do concurso, a letra das composições tem de “incluir os temas ‘Lisboa’ e ainda ‘Atlântico, mar de encontros’, no âmbito de ‘Passado e Presente - Lisboa, capital ibero-americana de Cultura’”.

A composição vencedora vai ser interpretada por todos os participantes nas Marchas Populares das Festas de Lisboa’17, informou a organização, referindo que “há várias décadas que, ano após ano”, a composição (letra e música) da Grande Marcha é resultado deste concurso.

LISBOA: Corte de trânsito no IC19 na noite de hoje

O troço do IC19, entre a Avenida Eusébio da Silva Ferreira (Segunda Circular) e o nó da Amadora, vai estar cortado em ambos os sentidos hoje à noite devido à montagem da nova passagem pedonal.

Em comunicado a Infraestruturas de Portugal avançou que, devido à montagem dos tirantes de suporte da viga da nova passagem pedonal sobre o IC19, o troço entre as freguesias da Damaia e Alfragide, vai estar cortado entre as 22:00 de hoje e as 06:00 de terça-feira.

Como percursos alternativos são sugeridos no sentido Lisboa-Sinta: saída no nó com o IC17/CRIL (Buraca) para o sentido Algés/A5-Cascais, seguida de saída para a Zona Comercial de Alfragide, EN 117 e entrada no IC19 no nó da Amadora, enquanto no sentido Sintra-Lisboa é sugerida a saída para Alfragide/Buraca/EMFA, voltando a entrar pela rotunda do Estado Maior da Força Aérea.

NAZARÉ: Embarcação à deriva rebocada para o porto

Uma embarcação com duas pessoas a bordo, que se encontrava à deriva a meia milha da Praia da Gralha, próximo de S. Martinho do Porto, foi, no domingo, rebocada para o Porto da Nazaré, divulgou hoje a Capitania.

A embarcação de recreio Blue Wave, sofreu uma falha no motor e “tendo em conta o perigo associado ao fato da embarcação estar próximo de terra, de imediato foi empenhado o salva-vidas do ISN SR31, que efetuou reboque até ao porto da Nazaré”, refere um comunicado da Marinha Portuguesa.

O alerta foi dado às 10:47 de domingo e a embarcação atracou em segurança no Porto da Nazaré pelas 12:30, numa operação coordenada pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa.

LEIRIA: Investigadores do Politécnico criam pão com farinha de bivalves

Um grupo de investigadores do Politécnico de Leiria criou um pão com farinha de bivalves, sem sal e com baixo teor de gordura, que deve começar a ser comercializado no primeiro trimestre de 2017.

O Pão do Mar destaca-se por “integrar farinha de bivalves, apresentar baixo teor de gordura, não ter qualquer adição de sal e, adicionalmente, ser uma fonte de ácidos gordos ómega 3”, destacou, numa nota, a equipa que criou o produto na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar do Politécnico de Leiria (ESTM/IPLeiria).

O pão estará disponível nas padarias do grupo Calé, em Caldas da Rainha e Peniche, no primeiro trimestre de 2017.

OURÉM: PSD questiona transferência de verbas entre hospitais

Os deputados do PSD eleitos por Santarém questionaram hoje o ministro da Saúde sobre as verbas a transferir do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) para o Hospital de Leiria, unidade que passou a receber utentes de Ourém.

Tendo destacado a "reivindicação compreensível e antiga da população" do concelho de Ourém, devido à maior proximidade geográfica de algumas freguesias em relação a Leiria, o PSD lembra ser necessário "assegurar que esta alteração não coloca em causa a prestação de cuidados aos restantes utentes e que o Ministério da Saúde garante as condições necessárias para compensar as consequências desta alteração" no CHMT, composto pelos hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas.

"Um dos fatores que sempre impediram, de alguma forma, a referenciação das pessoas de Ourém para o Hospital Distrital de Leiria, foi o risco de insustentabilidade do CHMT provocado pela perda dos utentes de Ourém para Leiria e as devidas consequências, não só financeiras, mas também em matéria de garantia dos números de atos médicos suficientes para garantir a qualidade dos cuidados prestados", lê-se na pergunta enviada ao Governo.

SINTRA: PJ detém homem por crimes de abuso sexual a crianças

A Polícia Judiciária (PJ) identificou e deteve um homem, de 20 anos de idade, numa localidade no concelho de Sintra, por fortes indícios da prática de crimes de abuso sexual de crianças.

Segundo a PJ, o presumível agressor é conhecido e vizinho das vítimas, três crianças do sexo feminino, com idades de 4, 6 e 7 anos.

De acordo com o comunicado da PJ, os factos tiveram início há cerca de um ano e foram cometidos frequentemente, tendo a investigação esclarecido que a última vez terá sido “há pouco tempo”, sempre na habitação do detido, que as três crianças frequentavam.

VILA FRANCA DE XIRA: Homem detido por tráfico de droga

A GNR anunciou hoje a detenção, no sábado, de um homem de 34 anos por tráfico de droga em Vialonga, no concelho de Vila Franca de Xira.

O homem foi detido no decorrer de uma ação de patrulhamento, quando os militares se aperceberam “de movimentações e comportamentos estranhos por parte do suspeito”, a quem apreenderam 26 doses de cocaína.

O detido foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência.

DYA/MYF/RCP/RCS/SYSM // JLG

Lusa/Fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)