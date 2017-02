Óbito/Soares: Monterroso recorda papel de ex-presidente na construção do porto da Nazaré

Nazaré, Leiria, 07 jan (Lusa) – O ex-presidente da câmara da Nazaré Luis Monterroso lamentou hoje a morte do antigo chefe de Estado Mário Soares, recordando que a ele se deve o porto de abrigo, considerada a maior obra estrutural da vila.

“É com uma dor profunda que lamento a perda de um grande amigo”, disse à agência Lusa Luis Monterroso, referindo-se ao antigo Presidente da República Mário Soares como “um grande amigo pessoal, um grande amigo político e um grande amigo da Nazaré, a quem se deve a maior obra estrutural da Nazaré, o Porto de Abrigo”.

Mário Soares “foi um grande democrata, a quem Portugal muito deve antes e depois do 25 de Abril”, sustentou o socialista que presidiu à câmara da Nazaré entre dezembro de 1982 e dezembro de 1993.

Foi precisamente no primeiro dos três mandatos do autarca que foi inaugurado, a 3 de setembro de 1983, o porto de abrigo cuja construção foi determinada por Mário Soares em 1979 e que viria a abrir à navegação em 1986, “poupando a vida a muito pescadores”, frisou Luis Monterroso em intervenções em que homenageou o antigo presidente pela sua responsabilidade na obra.

“Quem conheceu Mário Soares na sua intimidade, não pode deixar de reconhecer nele um homem simples, lutador, solidário e de uma grande generosidade”, acrescentou Luis Monterroso, para quem “Soares era e será sempre ‘Fixe’ [numa alusão a um slogan de campanha presidencial] e ficará para sempre na minha memória e no meu coração”.

Mário Soares morreu hoje, aos 92 anos, no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, onde estava internado há 26 dias, desde 13 de dezembro.

O Governo decretou três dias de luto nacional, a partir de segunda-feira.

Soares desempenhou os mais altos cargos no país e a sua vida confunde-se com a própria história da democracia portuguesa: combateu a ditadura, foi fundador do PS e Presidente da República.

Nascido a 07 de dezembro de 1924, em Lisboa, Mário Alberto Nobre Lopes Soares foi fundador e primeiro líder do PS, e ministro dos Negócios Estrangeiros após a revolução do 25 de Abril de 1974.

Primeiro-ministro entre 1976 e 1978 e entre 1983 e 1985, foi Soares a pedir a adesão à então Comunidade Económica Europeia (CEE), em 1977, e a assinar o respetivo tratado, em 1985. Em 1986, ganhou as eleições presidenciais e foi Presidente da República durante dois mandatos, até 1996.

