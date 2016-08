19-08-2016 Lusa Lusa / Notícias

Registado sismo de magnitude 4,1 a 80 quilómetros a oeste de Peniche - IPMA

Redação, 19 ago (Lusa) - O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registou hoje um sismo de magnitude 4,1 às 12:44, com epicentro no mar, a cerca de 80 quilómetros a oeste de Peniche, mas que “não causou danos pessoais ou materiais”.