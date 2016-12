Exames/Secundário: Uma em cada quatro escolas com média positiva a Português

Lisboa, 17 dez (Lusa) – Quase uma em cada quatro escolas tiveram média positiva no exame nacional de Português, com três escolas públicas entre as dez melhores na disciplina, segundo dados do Ministério da Educação.

Das 625 escolas públicas e privadas que levaram alunos a exame na disciplina de Português do 12.º ano, 456 tiveram uma nota média igual ou superior a 10 valores, o que equivale a 73% do total de escolas, de acordo com uma análise feita pela Lusa aos dados do Ministério da Educação relativos aos exames nacionais do ensino secundário de 2016.

A melhor escola a Português foi a Academia de Música de Santa Cecília, privada, que com 14 exames conseguiu uma média 15,64 valores, quase um valor acima dos 14,86 valores de classificação interna final (CIF), uma nota que tem em conta o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo.

O Colégio Cedros e o Colégio Horizonte, ambos do Porto e com menos de 10 exames realizados, ocupam o 2.º e o 3.º lugares na lista de melhores médias à disciplina, com 15,3 valores e 15,16 valores de média no exame, respetivamente.

Entre as 10 melhores, a primeira escola pública aparece na 7.ª posição, e o lugar é ocupado pela Escola Básica e Secundária Vila Cova, de Barcelos, distrito de Braga, que com 20 exames realizados conseguiu uma nota média de 14,27 valores, uma prestação acima das notas internas da escola, e que se fixou nos 13,75 valores.

A Escola Básica e Secundária Aquilino Ribeiro, em Oeiras, Lisboa, ocupa o lugar imediatamente a seguir na lista, sendo a 2.ª melhor escola pública e a 8.ª melhor em termos globais, mas com um número reduzido de exames realizados: com apenas sete provas a escola registou uma média de 14,26 valores, próxima dos 14,43 valores de classificação interna final (CIF).

A fechar a lista das 10 melhores está também uma escola pública, a secundária Josefa de Óbidos, em Lisboa, que com 22 exames realizados conseguiu uma média em exame de 14,1 valores, quase dois valores acima dos 12,56 valores de CIF.

A escola secundária de Lisboa é também, entre as melhores, aquela que apresenta um dos maiores diferenciais entre média em exame e CIF, com um resultado superior nas provas nacionais.

Entre as médias mais baixas estão escolas de Lisboa, Porto, Vila Real, Guarda e algumas escolas portuguesas no estrangeiro, com médias no exame entre os seis e os sete valores, cerca de metade daquilo que registam na CIF, que varia entre os 12 e os 13 valores.

Escola Distrito Média CIF Média Exame (Valor) Média Exame (%)

Academia de Música de Santa Cecília Lisboa 14,85714286 15,63571429 156,3571429

Colégio Cedros Porto 16,77777778 15,3 153

Colégio Horizonte Porto 15,25 15,175 151,75

Colégio St. Peter's School Setúbal 14,68 14,586 145,86

Colégio Casa Mãe Porto 16,71428571 14,525 145,25

Colégio Nossa Senhora da Paz Porto 16,28571429 14,30714286 143,0714286

Escola Básica e Secundária Vila Cova, Barcelos Braga 13,75 14,265 142,65

Escola Básica e Secundária Aquilino Ribeiro Lisboa 14,42857143 14,25714286 142,5714286

Salesianos do Estoril - Escola Lisboa 13 14,126 141,26

Escola Básica e Secundária Josefa de Óbidos, Lisboa Lisboa 12,59090909 14,10454545 141,0454545

Escola Básica e Secundária Francisco Simões Setúbal 11,09090909 7,254545455 72,54545455

Escola Básica e Secundária Ribeiro Sanches Castelo Branco 11,8 7,13 71,3

Escola Básica e Secundária de Lajes do Pico R. A. Açores 13,60869565 7,082608696 70,82608696

Nobel International School Algarve Faro 13,71428571 7,042857143 70,42857143

Escola Portuguesa Ruy Cinatti, Díli Estrangeiro 12,28571429 6,933333333 69,33333333

Escola Secundária de Figueira de Castelo Rodrigo Guarda 13,72222222 6,75 67,5

Escola Básica e Secundária de Baixo Barroso Vila Real 12,76923077 6,661538462 66,61538462

Escola Portuguesa da Guiné-Bissau Estrangeiro 11,70588235 6,552941176 65,52941176

Colégio Liverpool Porto 12,66666667 6,333333333 63,33333333

Escola Secundária Fonseca Benevides Lisboa 12,8 6,24 62,4

