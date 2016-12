BREVES: País - 2.ª edição

Redação, 07 dez (Lusa) - Notícias breves do País (2.ª edição):

NAZARÉ: Seis detidos por tráfico e apreensão de droga e armas

A PSP anunciou hoje a detenção de três homens e três mulheres indicados pelo crime de tráfico de estupefacientes e a apreensão de elevadas quantidades de droga, armas e viaturas.

Em comunicado, a PSP explica que os suspeitos, com idades entre os 25 e os 55 anos, foram detidos na terça-feira, no âmbito de uma operação desencadeada pela Esquadra de Investigação Criminal de Leiria para cumprimento de quatro mandados de detenção fora de flagrante delito.

Foram realizadas cinco buscas domiciliárias e duas buscas não domiciliárias em que foram apreendidas “2.220 doses de cocaína, 1.346 doses de haxixe, uma balança de precisão, um revólver de calibre 38, munições, entre outros.

A operação contou com o apoio do Comando Distrital da PSP de Aveiro e do Comando Metropolitano da PSP do Porto. Não foram divulgadas medidas de coação.

OEIRAS: Câmara oferece 2.750 cabazes de Natal a famílias carenciadas

A Câmara de Oeiras vai oferecer 2.750 cabazes de Natal a famílias carenciadas, residentes no parque habitacional municipal, informou hoje a autarquia.

A tradicional distribuição terá lugar no dia 19 de dezembro, em cinco pontos de distribuição: Navegadores, Pombal, Laveiras, Politeira e Carnaxide.

O presidente da câmara, Paulo Vistas, estará presente numa das iniciativas, nas instalações da Polícia Municipal e Proteção Civil, nos Barronhos, em Carnaxide.

OEIRAS: Câmara entrega chaves de novas casas a 25 famílias carenciadas

O presidente da Câmara de Oeiras, Paulo Vistas, vai entregar as chaves das novas casas a 25 famílias carenciadas do concelho, no domingo, informou hoje a autarquia.

"Dada a escassez de fogos municipais para atribuição, a resposta que a autarquia tem vindo a dar tem por base uma avaliação técnica escrupulosa e cuidada das inúmeras situações familiares, sendo que os fogos são disponibilizados às famílias que apresentam as situações mais graves de carência habitacional, económica e que, em alguns casos, cumulativamente apresentam graves problemas de saúde", lê-se em comunicado.

As novas casas distribuem-se por todo o parque habitacional municipal do concelho.

SILVES: História da cidade vai ser apresentada em banda desenhada

A Câmara de Silves anunciou hoje que vai ser oficialmente lançado, no sábado, o livro "A História de Silves em Banda Desenhada", que conta a história da cidade desde a sua génese até à atualidade.

A obra retrata a cidade desde a Idade do Ferro à época em que por lá passaram gregos, fenícios, cartagineses, romanos e muçulmanos, dando a conhecer importantes figuras da cultura e do desporto locais, assim como a “Lenda das Amendoeiras em Flor”.

A publicação destaca ainda a indústria corticeira, pela sua importância na história da antiga capital algarvia, assim como algumas das figuras notáveis do concelho, como Maria Keil, Francisco Vieira, Gregório Mascarenhas e Bernardo Marques.

A cerimónia de lançamento, marcada para sábado às 15:00 nos Paços do Concelho, contará com a presença do autor do livro, José Garcês, da presidente da Câmara de Silves, Rosa Palma, e do presidente do Clube Português de Banda Desenhada, Pedro Mota.

ALGARVE: PCP preocupado com financiamento da Orquestra do Sul

O PCP questionou hoje o Governo se vai reforçar o financiamento destinado à Orquestra Clássica do Sul, no Algarve, medida que diz ser essencial para que aquela formação evite "sérios constrangimentos" ao desenvolvimento do seu projeto artístico.

Em comunicado, o PCP refere ter questionado inicialmente o Governo em maio, tendo o partido sido informado de que só após a conclusão do processo de elaboração do Orçamento do Estado para 2017 seriam definidos financiamentos para as orquestras regionais.

"A estagnação do financiamento à Orquestra Clássica do Sul, por parte do Ministério da Cultura, num período em que esta orquestra alargou substancialmente o seu âmbito territorial, passando a abranger também o Alentejo, traduz-se numa redução da sua capacidade artística e em sérios constrangimentos ao desenvolvimento do seu projeto artístico", lê-se no comunicado.

PRAIA DA VITÓRIA: Exposição mostra azulejos de igreja

Uma exposição intitulada “Os Azulejos da Igreja de Nossa Senhora do Livramento de Angra do Heroísmo – A Presença do Passado” é inaugurada na sexta-feira na Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira, na Praia da Vitória, Açores.

A exposição, da Direção Regional da Cultura, surge numa parceria com a Câmara Municipal da Praia da Vitória e a Cooperativa Praia Cultural.

Segundo uma nota de imprensa do Governo dos Açores, a mostra “tem como objetivo divulgar o património azulejar da Igreja de Nossa Senhora do Livramento, que atualmente não está acessível ao público, e, em simultâneo, divulgar o trabalho de inventariação realizado pela Direção Regional da Cultura”.

A exposição está patente até 07 de janeiro.

PONTA DELGADA: Partilha natalícia para jovens de instituições

A Escola de Formação Turística e Hoteleira, de Ponta Delgada, Açores, promove na segunda-feira a sexta edição do jantar “Partilha Natalícia”, na sua unidade de aplicação, o restaurante-lounge Anfiteatro.

A iniciativa, que começa às 19:00 locais (mais uma hora em Lisboa) surge no âmbito do “Projeto Educação Empreendedora: O Caminho do Sucesso!”, promovido pela Direção Regional da Juventude.

Segundo a escola, o jantar integra a política de responsabilidade social do estabelecimento de ensino e destina-se a jovens de instituições de solidariedade social.

CALHETA: Museu promove exposição e concurso de postais de Natal

O Museu Francisco de Lacerda, na Calheta, Açores, em colaboração com as escolas da ilha de S. Jorge, inaugura na sexta-feira uma exposição de postais de Natal realizados por alunos.

A mostra, que estará patente até 13 de janeiro, “revela uma grande diversidade e criatividade dos participantes, sendo os visitantes convidados a votar no seu postal favorito, vindo a ser premiados os três mais votados”, refere uma nota de imprensa do Governo Regional.

A exposição está “integrada no objetivo de dinamizar a relação do museu com a comunidade”.

MATOSINHOS: Câmara Municipal entrega habitações sociais a 67 famílias

A Câmara Municipal de Matosinhos e a Matosinhos Habit entregaram hoje habitações sociais a 67 famílias do concelho, no âmbito de uma “política de estímulo à mobilidade e à aposta na reabilitação de habitações devolutas”, informou hoje a autarquia.

Em comunicado, a Câmara de Matosinhos acrescenta que, em 2016, a Matosinhos Habit, empresa responsável pela reabilitação de habitações, investiu 616.541 euros na recuperação de 145 casas.

No decurso do atual mandato foram atribuídas 179 habitações devolutas que foram alvo de reabilitação, tendo sido transferidas, igualmente, 136 famílias.

