Câmara de Óbidos lança portal para fomentar regeneração urbana do concelho

Óbidos, Leiria, 30 jan (Lusa) – A Câmara de Óbidos está a lançar um portal on-line que permitirá a investidores de todo o mundo aceder a informações sobre todos os imóveis disponíveis nas 22 áreas de regeneração urbana do concelho.

Disponível em duas línguas (português e inglês), o portal está a ser desenvolvido pelo Gabinete de Ativação do Território de Óbidos (GATO) como “uma ferramenta de marketing territorial visando não apenas a regeneração urbana, mas também a regeneração social, tentando atrair jovens do país e do mundo para as localidades”, disse à agência Lusa o presidente da Câmara, Humberto Marques.

A plataforma inclui os mapas das 22 áreas de regeneração urbana (ARU) aprovadas para o concelho (vila de Óbidos, Gaeiras, A-da-Gorda, Amoreira, Olho Marinho, A-dos-Negros, Santa Maria Madalena, Senhor da Pedra, Sobral da Lagoa, Casais do Rio, Vau, Arelho, Carregal, Trás do Outeiro, Sancheira Grande, Usseira, Bairro da Senhora da Luz, Sancheira Pequena, Capeleira, Casais da Areia, Gracieira e Areirinha) e será, até ao início de março, “carregada com toda a informação sobre os imóveis de cada uma dessas áreas”, especificando se se destinam “a recuperar ou se já estão recuperados para venda ou arrendamento”, acrescentou o autarca.

Na página, os utilizadores terão ainda acesso a informação sobre “os apoios financeiros [através do IFRRU 2020 – Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas] e benefícios fiscais como a isenção de IMI ou IMT ou ainda a isenção de taxas”, de acordo com o tipo de imóvel que pretenderem recuperar.

O portal, no qual até ao final do mês deverão estar inseridas “cerca de 200 casas”, disponibiliza fotos dos edifícios e da região, bem como informação sobre onde morar, estudar, trabalhar ou divertir-se no concelho de Óbidos.

A inserção dos imóveis no portal não tem custos para os proprietários e, no caso dos investidores, “esclarece ainda dúvidas sobre os procedimentos, remetendo para o gabinete de ativação, cuja equipa presta apoio na elaboração de candidaturas e no acompanhamento dos processos”, sublinhou Humberto Marques.

