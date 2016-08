Ana Catarina Mendes diz que execução está a ser cumprida e afasta “fantasmas” sobre a economia (C/ AUDIO)

Bombarral, Leiria, 03 ago (Lusa) – A secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes afirmou hoje que a execução orçamental está a ser cumprida com êxito, referindo-se aos alertas da UTAO como “fantasmas” lançados sobre a realidade económica do país.

“Aquilo que nós temos estado a assistir neste momento são muitos fantasmas sobre a realidade económica do país” afirmou Ana Catarina Mendes em resposta ao alerta da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) sobre os riscos associados à execução orçamental da segunda metade de 2016.

“A verdade é que os últimos dados da execução orçamental demonstram que a rota que nós definimos tem estado a ser cumprida e tem estado a ser cumprida com êxito”, defendeu a secretária-geral adjunta do PS, sublinhando a necessidade de os país se concentrar “no essencial”.

Ou seja, esclareceu, “preparar o próximo Orçamento do Estado para 2017 e preparar as condições para que a economia em Portugal possa voltar a crescer e para que o emprego possa também voltar a crescer”.

Ana Catarina Mendes reagia a uma nota da UTAO que aponta “riscos” á execução orçamental do segundo semestre, despois de na primeira metade do ano tanto a execução da despesas como da receita terem ficado “aquém das previstas".

A nota, a que a Lusa teve acesso, refere que "ao nível da receita efetiva verifica-se um desvio desfavorável, sobretudo das outras receitas correntes e da receita de capital”, bem como “da receita fiscal e contributiva" e que, por outro lado, também "a despesa efetiva evidenciou um grau de execução abaixo do verificado no mesmo período de 2015, designadamente ao nível dos subsídios, investimento e aquisição de bens e serviços".

Assim, conclui a UTAO, a execução do segundo semestre deste ano "comporta riscos na medida em que será de prever a aceleração da execução de algumas despesas, nomeadamente de despesas com pessoal, aquisição de bens e serviços e investimento", num contexto em que "a atividade económica deverá evoluir a um ritmo inferior ao previsto no OE2016 [Orçamento de Estado de 2016]".

Ana Catarina Mendes falava no Bombarral, à margem do Festival do Vinho Português e Feira Nacional da Pêra Rocha , onde esta noite janta com militantes socialistas.

O Festival decorre na Mata Municipal até ao dia 7.

