Almanaque Lusa - 11 de agosto

Lisboa, 11 ago (Lusa) - Hoje é quinta-feira, 11 de agosto, ducentésimo vigésimo quarto dia do ano. Faltam 142 dias para o final de 2016.

Este dia é dedicado a Santa Clara de Assis, virgem, fundadora, juntamente com São Francisco de Assis, da Ordem de Santa Clara, ou das Clarissas.

Nos céus, a Lua encaminha-se para a Fase Plena. Lua Cheia, dia 18, às 10:27.

O Sol nasce às 06:47 e o ocaso regista-se às 20:36.

No porto de Lisboa, a preia-mar verifica-se às 08:47 e 22:14, a baixa-mar, às 03:17 e 15:49.

Os nascidos nesta data pertencem ao signo Leão, destacando-se a astrónoma Maria Mitchell (1818), o escritor inglês Angus Wilson (1913), o maestro Raymond Leppard (1927), o dramaturgo Fernando Arrabal (1932), o músico Joe Jackson (1954).

Em 1579, morria o matemático português Pedro Nunes, figura determinante do Humanismo português e da investigação científica europeia, autor do "Tratado das Esferas". Em 1654, D. João IV instituía a Casa do Infantado. Em 1675, era inaugurado o Observatório Astronómico de Greenwich, no Reino Unido.

Em 1786, Penang era cedida ao Reino Unido pelo Rajá de Kedah, da Malásia. Em 1829, o compositor polaco Frederic Chopin dava o primeiro concerto em Viena, na Áustria. Em 1863, o Camboja era declarado protetorado francês.

Em 1897, nascia a escritora britânica Enid Blyton, criadora das aventuras dos Cinco e dos Sete, da série Mistério e de outras obras que vieram definir um modelo de literatura infanto-juvenil. Em 1906, o francês Eugene Augustin Lauste registava a patente do processo de sonorização de filmes. Em 1912, Marrocos tornava-se protetorado francês.

Em 1914, os cidadãos judeus eram expulsos da cidade de Mitchenick, na Polónia. Em 1918, terminava a Batalha de Amiens, decisiva para a vitória aliada na Grande Guerra de 1914-18. Em 1919, era aprovada a Constituição Alemã, pela assembleia nacional reunida na cidade de Weimar.

Em 1921, os EUA convidavam as potências mundiais, no quadro dos vencedores da Grande Guerra, para a realização de uma conferência sobre o Extremo Oriente e a limitação de armamentos. No mesmo dia nasciam o escritor norte-americano Alex Haley, autor de "Raízes", e Tom Kilburn, criador do primeiro programa de computador (Mark I).

Em 1927, Caldas da Rainha passava a cidade. Em 1934, abria a prisão de alta segurança da ilha de Alcatraz, na Baía de São Francisco, nos EUA. Em 1937, morria a escritora norte-americana Edith Warton, autora de "A Idade da Inocência" e "A Casa do Incesto". Em 1938, partidários nazis destruíam a mesquita de Nuremberga, na Alemanha.

Em 1944, na II Guerra Mundial, o Oitavo Exército norte-americano chegava a Empoli, na província de Florença. Em 1948, abriam os X Jogos Olímpicos, em Londres, os primeiros desde o final do pós-guerra. Em 1956, morria o pintor norte-americano Jackson Pollock, mestre do abstracionismo, nome influente na arte moderna.

Em 1961, na Guerra Colonial, em Angola, era efetuada a primeira operação militar portuguesa com lançamento de para-quedistas, na região de Quipedro. Dois anos depois, em 1963, o marechal Craveiro Lopes, antigo presidente da República, criticava publicamente alguns aspetos da política ultramarina do ditador Oliveira Salazar. A aproximação de Craveiro Lopes a setores favoráveis à renovação das Forças Armadas já ditara o seu afastamento à corrida presidencial de 1958.

Em 1972, a última companhia do exército norte-americano abandonava o Vietname. Em 1975, os EUA vetavam a entrada do Vietname do Norte na ONU. E, em 1977, assinavam o acordo com o Panamá que atribuía a este país a soberania plena sobre o canal de ligação entre os Oceanos Atlântico e Pacífico, no ano 2000.

Em 1983, no Chile, decorria a jornada nacional contra o regime ditatorial do general Pinochet. Em 1984, morria o ator português Raul de Carvalho, 83 anos. Em 1991, realizava-se em Londres a primeira implantação de células pancreáticas (produtoras de insulina) numa doente diabética de 40 anos.

Em 1992, o foguetão europeu Ariane IV colocava em órbita o satélite oceanográfico Topex-Poseidon. Na mesma data, os EUA, o Canadá e o México assinavam, em Washington, o Acordo de Comércio Livre da América do Norte (NAFTA). Em 1994, eram divulgados os resultados oficiais das eleições presidenciais na Guiné-Bissau que davam a vitória a João Bernardo Vieira, com 52,02 por cento dos votos.

Em 1995, o presidente norte-americano Bill Clinton declarava o apoio dos EUA à proibição total de testes nucleares. Em 1996, morria o maestro e compositor checo Rafael Kubelik, 82 anos. Em 1997, começava a operar o Banco Central da Bósnia.

Em 2001, o português Carlos Calado conquistava a medalha de bronze no salto em comprimento dos Mundiais de Atletismo. Em 2002, a companhia aérea US Airways declarava falência. Em 2003, o presidente da Libéria, Charles Taylor, entregava o poder ao vice-presidente Moses Blah. Em 2004, era encontrado o ensaio inédito da escritora britânica Virginia Woolf, “Retratos de Uma Londrina”, nos arquivos da Universidade de Sussex.

Em 2005, o jornal New Scientist noticiava o “degelo sem precedentes” em grande parte da Sibéria ocidental. E começava a greve de dois dias dos trabalhadores da British Airways, no aeroporto de Heathrow, em Londres, que deixou em terra 100 mil passageiros em todo o mundo.

Em 2006, era assinado o acordo para a prospeção de petróleo na baía de Peniche, pelo consórcio Petrobrás-Galp-Partex.

Em 2007, o filme japonês "Ai No Yokan", de Masahiro Kobayashi, recebia o Leopardo de Ouro do Festival de Cinema de Locarno, Suíça. O projeto de cinema "Memories", que incluía uma curta-metragem do realizador português Pedro Costa, era galardoado com o prémio especial do júri.

Em 2009, morria Eunice Kennedy Shriver, irmã do antigo presidente John F. Kennedy, fundadora da organização Special Olympics, 88 anos.

Em 2010, David L. Wolper, produtor de filmes e séries, com destaque para a série "Raízes" de 1977, morria aos 82 anos em casa, em Beverly Hills. O escritor António Pocinho, de 52 anos, morria em Tomar.

Em 2011, morria José Manuel Osório, fadista e estudioso de fado, aos 64 anos.

Em 2012, morria Albert Freeman Jr., ator que desempenhou o papel de Elijah Muhammad no filme de Spike Lee, “Malcom X”, aos 78 anos.

Em 2014, morria Robin Williams, ator norte-americano, aos 63 anos de idade.

