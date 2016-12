Falta de limpeza das chaminés na origem de incêndio em prédio em Ílhavo, Aveiro

Ílhavo, Aveiro, 22 nov (Lusa) - Os bombeiros extinguiram esta noite um incêndio num prédio de habitação na Gafanha da Nazaré, em Ílhavo, que terá sido originado pela falta de limpeza das chaminés, disse fonte da corporação local de bombeiros.

Em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros de Ílhavo, Carlos Mouro, disse que o fogo deflagrou cerca das 21:30 num edifício com três torres de cinco andares, mas só uma delas foi atingida pelas chamas, sem provocar vítimas.

Segundo o mesmo responsável, a falta de limpeza das chaminés terá estado na origem do incêndio que começou no primeiro andar do prédio.

"As chaminés estão cheias de detritos. As pessoas acendem as lareiras e de um momento para o outro o fogo propagou-se e foi até ao último andar, mas sempre pela chaminé", disse Carlos Mouro, adiantando que não houve danos, nem feridos.

O comandante dos Bombeiros de Ílhavo referiu ainda que o fogo "foi fácil de apagar" e não foi necessário evacuar os moradores.

Ao local acorreram os Bombeiros de Ílhavo, com 11 homens apoiados por quatro viaturas, além da GNR.

JYDN // ARA

Lusa/Fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)