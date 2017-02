Filme de Celso Rosa selecionado para encontro de escolas de cinema no México

Caldas da Rainha, 17 jan (Lusa) - O ex-aluno do Politécnico de Leiria Celso Rosa, formado pela Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, foi selecionado para o Festival Internacional de Cinema da Universidad Nacional Autónoma de México, divulgou o instituto.

Celso Rosa representará o Politécnico de Leiria no encontro Aciertos: International Film School Meeting, com o filme “Curriculum Vitae 01 (te faruru?)”, na 7.ª edição do festival, que decorrerá na Cidade do México, de 22 a 28 de fevereiro.

Natural do Barreiro, Celso Rosa tem 24 anos e é diplomado em Som e Imagem pela Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, do Politécnico de Leiria (ESAD.CR/IPLeiria).

Concluiu em 2013 o curso de Técnico de Audiovisuais na Escola Profissional de Artes e Desporto e adquiriu técnicas prevalentes no ramo do cinema e de produção de eventos cinematográficos, através da participação no Doclisboa’12, e na APORDOC – Associação pelo Documentário.

Colaborou em particular com o Doclisboa’13, PANORAMA – Mostra do Documentário Português e Doc’s Kingdom – Seminário Internacional de Cinema Documental, nos Açores, como assistente de produção e de projeção.

Teve o projeto de final de curso do ensino secundário, “Pela boca morre o peixe”, exibido no âmbito do projeto COMENIUS, que abrange países como a Finlândia, França, Portugal e Turquia.

Durante o ensino superior dirigiu quatro filmes: “Alguns andam por aí, mas grisalhos”, em 2014, em parceria com Lucas Keating, Ricardo Fangueiro e Nuno Braumann, que conquistou o 2.º lugar no festival de cinema 24h InFrame; “Gapiarra” e “Até chá virar café, selecionado para a secção Verdes Anos do Doclisboa'16, e “curriculum vitae 01 (te faruru?)”, a apresentar agora no México.

Celso Rosa esteve igualmente presente no Doc’s Kingdom 2016, em Arcos de Valdevez, e terminou o curso de Estudos de Performance do projeto Baldio - Curso Experimental em Estudos de Performance.

