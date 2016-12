BREVES: País

Lisboa, 13 dez (Lusa) - Notícias breves do País:

MAÇÃO: Colisão entre pesados condiciona A23

A circulação na Autoestrada 23 (A23), junto ao nó de Mação, distrito de Santarém, está a fazer-se de forma condicionada desde as 10:40, devido a uma colisão entre dois veículos pesados.

Fonte do Comando Distrital da GNR de Santarém disse à Lusa que, em resultado dessa colisão, que decorreu ao quilómetro 59, no sentido de Castelo Branco para Torres Novas, um dos veículos "deixou cair para a via parte da carga de madeira que transportava, pelo que se circula de forma condicionada".

Os trabalhos de limpeza da via e remoção dos troncos de madeira estão a decorrer e poderão demorar algumas horas, segunda a mesma fonte.

SERTÃ: Pintor Túllio Victorino recordado em tertúlia

A Câmara da Sertã vai realizar na quarta-feira, dia 14 de dezembro, às 16:30, no Ateliê Túllio Victorino, em Cernache do Bonjardim, uma iniciativa que assinala os 120 anos do nascimento do pintor Túllio Victorino.

A tertúlia terá como objetivo a discussão informal de ideias sobre a pintura contemporânea portuguesa e o papel que o pintor Túllio Victorino desempenhou, tendo a autarquia convidado especialistas para uma conversa informal sobre a arte e a obra deste vulto da cultura da Sertã.

Os 120 anos do nascimento do pintor Túllio Victorino, natural de Cernache do Bonjardim, são o mote desta tertúlia que junta Manuel Costa Cabral, Miguel Telles da Gama e Pedro Calapez. A moderação estará a cargo do escritor Miguel-Manso.

TORRES VEDRAS: Três homens identificados por tráfico de droga

A GNR, através do núcleo de investigação criminal de Torres Vedras, identificou na segunda-feira, três homens por tráfico de droga, em São Pedro da Caldeira.

Em comunicado hoje divulgado, a GNR avança que, no âmbito da investigação, que decorre há cerca de um ano, foram realizadas três buscas domiciliárias, nas quais foram apreendidas uma arma de fogo e 54 gramas de folhas de canábis.

De acordo com a GNR, os três homens, com idades compreendidas entre os 16 e os 41 anos, foram constituídos arguidos.

SILVES: Detido casal por tentativa de furto em pastelaria

A GNR de Silves deteve na madrugada de hoje um casal, de 32 e 34 anos, suspeito de tentativa de furto numa pastelaria em Algoz, no concelho de Silves.

Em comunicado, a GNR adiantou que, depois de ter sido alertada para um furto numa pastelaria no centro da localidade, a patrulha foi ao local, tendo constatado que alguém teria tentado arrombar a porta principal do estabelecimento.

Na posse das características dos suspeitos e do veículo em que se deslocavam, os militares vieram a intercetá-los junto a um outro estabelecimento comercial da localidade, com pé de cabra, luvas, lanternas, chaves de fendas e alicates na sua posse, acrescentou.

LISBOA: Escola de Arroios inaugura horta pedagógica

A Junta de Freguesia de Arroios, em Lisboa, inaugura na quarta-feira, às 14:30, uma horta pedagógica na escola básica n.º 1 da cidade, na Pena, que vai permitir aos alunos acompanhar o desenvolvimento e crescimento das plantas e vegetais.

Para isso, será criado o "Dia da Horta na Escola", que decorrerá mensalmente entre janeiro e junho, explica a autarquia em comunicado.

Nesta horta, haverá cinco canteiros em molde de produção biológica com misturas hortícolas (courgettes, tomate e outros) e com plantas aromáticas (salsa, coentros, tomilho e outros), adianta a Junta de Freguesia de Arroios.

LISBOA: Aldeia de Natal na Alameda D. Afonso Henriques

A Alameda D. Afonso Henriques, na freguesia de Arroios, em Lisboa, vai acolher até dia 25 de dezembro uma Aldeia de Natal com um mercado, fábrica de brinquedos e pista de gelo, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Junta de Freguesia de Arroios explica que esta aldeia, de entrada gratuita, vai funcionar todos os dias das 11:00 às 21:00, exceto na véspera e dia de Natal (24 e 25 de dezembro), dias em que está aberta das 10:00 às 17:00.

SESIMBRA: Colisão provocou um morto e dois feridos

Uma colisão entre dois veículos ligeiros na noite de segunda-feira, em Sesimbra, distrito de Setúbal, causou um morto e dois feridos, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

"Recebemos o alerta pelas 23:01, para uma colisão entre dois veículos ligeiros na estrada nacional 378, entre Sesimbra e Fernão Ferro, que causou um morto, um ferido grave e um ferido leve", disse à Lusa fonte do CDOS.

No local do acidente estiveram os bombeiros de Sesimbra, com seis veículos e 12 operacionais, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital de Setúbal e a GNR.

AYL/AYMN/MAD/MYF/RCP // JLG

Lusa/fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)