Arruda dos Vinhos com obras de requalificação urbana orçadas em dois milhões de euros

Arruda dos Vinhos, Lisboa, 15 dez (Lusa) - A Câmara de Arruda dos Vinhos anunciou hoje que está a avançar com obras de requalificação urbana orçadas em dois milhões de euros, dos quais 1,6 milhões são para um novo parque urbano, cujo concurso público aprovou.

Na sua última reunião, o executivo municipal aprovou o lançamento do concurso para o novo Parque Urbano da vila, uma zona verde de três hectares, com circuito pedonal a ligar as margens do Rio Grande da Pipa, informou hoje o presidente da Câmara, André Rijo (PS).

Segundo o autarca, o projeto vai também permitir requalificar as margens do Rio Grande da Pipa dentro da vila e reduzir aí o risco de cheias. A empreitada tem um prazo de execução de cinco meses, após a adjudicação.

Dentro do projeto de requalificação para a vila e do respetivo Plano de Ação de Regeneração Urbana, está incluída a requalificação do jardim municipal e da Rua Luís de Camões (200 mil euros) e da Rua Francisco Borges (200 mil euros).

A primeira intervenção está concluída e permitiu criar uma praça central arborizada para lazer e para a prática desportiva, junto à Praça de Touros. Além da requalificação do campo de ténis, foram instalados equipamentos para diversos desportos e novo mobiliário urbano no jardim.

A intervenção em ambas as ruas contempla obras de reordenamento do trânsito e do estacionamento, construção de passeios pedonais e substituição de mobiliário urbano, como candeeiros públicos mais eficientes.

As diversas intervenções vão ser comparticipadas por fundos comunitários a 85%, depois de ter sido aprovada a candidatura apresentada pelo município.

