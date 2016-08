BREVES: País

Redação, 29 jul (Lusa) - Notícias breves do País:

LEIRIA: Despiste faz um morto

Um homem morreu hoje de madrugada, no concelho de Leiria, vítima do despiste de uma viatura ligeira de passageiros, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

O acidente, cujo alerta foi dado pelas 01:25, ocorreu em Martinela, localidade do concelho de Leiria, tendo estado no local os Bombeiros Voluntários de Leiria e a GNR, acrescentou o CDOS.

Segundo fonte da GNR, o despiste aconteceu na Estrada Nacional (EN) 113, tendo o acidente vitimado o condutor da viatura ligeira, um homem de cerca de 40 anos.

ARRUDA DOS VINHOS: Câmara inaugura Estação de Tratamento de Águas Residuais

A Câmara de Arruda dos Vinhos inaugura, no domingo, a Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de S. Tiago dos Velhos, destinada a tratar os efluentes de mil habitantes de Adoseiros, A-do-Mourão e São Tiago dos Velhos.

A ETAR localiza-se no Lugar de Contradinha e representa um investimento de cerca de 270 mil euros.

Além da construção da ETAR, foram também investidos 230 mil euros no sistema intercetor com a construção de quatro quilómetros de infraestruturas, elevando o investimento global para cerca de meio milhão de euros.

CADAVAL: Tasquinhas da Murteira abrem no sábado

A 22.ª edição das tradicionais Tasquinhas da Murteira, no concelho do Cadaval, começa no sábado e prolongam-se até ao dia 06 de agosto.

As Tasquinhas da Murteira misturam gastronomia e animação, com DJ e os grupos "Função Públika", "HI-FI", "Costa Verde", "SonJovem" e "Banda Xeques".

O evento, organizado pela Associação Murteirense, com a colaboração de cerca de 200 voluntários, tem como objetivo angariar fundos para projetos da associação, como o "Campus Social do Olival", infraestrutura que contempla as vertentes de lar, centro de dia, apoio domiciliário e creche.

LOURINHÃ: Ciclo de passeios "Vimeiro - Na Fé e na Guerra" começa sábado

O município e o Centro de Estudos Históricos da Lourinhã (CEHL) dão início, no sábado, ao ciclo de passeios "Vimeiro - Na Fé e na Guerra", com o intuito de dar a conhecer a história e as "estórias" que a localidade do Vimeiro encerra.

Através dos comentários de elementos do CEHL e do Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro (CIBV), vão ser abordadas temáticas relacionadas com as invasões francesas e a Batalha do Vimeiro, as vivências sociais e religiosas nas memórias paroquiais da Igreja de S. Miguel, a rainha Santa Isabel e a Fonte Milagrosa do Vimeiro.

A iniciativa termina com uma demonstração de Ordem Unida pelo Grupo de Recriação Histórica da Batalha do Vimeiro.

NAZARÉ: Ascensor funciona há 127 anos

O Ascensor da Nazaré está a comemorar 127 anos de funcionamento, divulgou hoje a câmara municipal.

Trata-se de "uma referência obrigatória" para turistas e visitantes e um importante meio de transporte entre duas povoações.

O Ascensor foi inaugurado a 28 de julho de 1889 e trabalha diariamente desde 1925 para fazer a ligação dos polos habitacionais praia e Sítio, parando apenas periodicamente para manutenção ou melhoramentos.

O autor do projeto foi Raul Mesnier du Ponsard, engenheiro nascido no Porto, de ascendência francesa, autor e colaborador de vários projetos de elevadores portugueses, em especial o de Santa Justa, em Lisboa.

TORRES VEDRAS: Município "Liga-se à Europa" através do desafio "Connecting Europeans"

O município de Torres Vedras respondeu ao desafio "Connecting Europeans", lançado pela cidade finlandesa de Joensuu a todas as cidades e municípios europeus, hasteando a bandeira da União Europeia, na quinta-feira.

A bandeira da União Europeia encontra-se, assim, hasteada no edifício Paços do Concelho, bem como na fachada e no átrio do edifício da Câmara Municipal de Torres Vedras.

O desafio foi lançado no dia 07 de julho e conta com mais de 250 cidades e municípios participantes.

TORRES VEDRAS: Abertas inscrições para o Fórum das Associações

A Câmara de Torres Vedras tem inscrições abertas para o Fórum das Associações, que se realiza entre os dias 16 e 18 de setembro, no Pavilhão Multiusos da Expotorres.

O município pretende que o Fórum seja um espaço de esclarecimento à comunidade sobre a importância do movimento associativo no concelho, dando a conhecer o trabalho das associações e fomentar a participação ativa dos cidadãos.

Podem constituir-se como expositores todas as associações do concelho, que se inscrevam até segunda-feira.

SERTÃ: Criança morre em infantário

Uma criança morreu na quinta-feira num infantário em Sertã vítima de paragem cardiorrespiratória, disse hoje à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado às 16:51, tendo ocorrido ao local cinco bombeiros, com três viaturas e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV).

A criança, que teria "cerca de 5 anos", foi transportada para o Serviço de Atendimento Permanente da Sertã onde foi declarado o óbito.

SERTÃ: Idosa burlada em 1.500 euros

Uma idosa foi burlada em 1.500 euros em Mosteiro de S. Tiago, Várzea dos Cavaleiros, concelho da Sertã, informou hoje a GNR.

Em declarações à Lusa, fonte do Destacamento Territorial da Sertã da GNR disse que a idosa "foi abordada em casa por dois indivíduos, bem-parecidos, e que se apresentaram como sendo funcionários de um banco, no sentido de trocarem notas de euro, tendo a idosa entregue 1.500 euros, num caso típico de burla".

A mesma fonte disse que os dois homens "mostraram notas de 20 e de 50 euros, diferentes das notas em vigor", situação que terá levado ao engano a idosa. A GNR da Sertã está a investigar o caso.

