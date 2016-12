Assembleia das Caldas da Rainha aprova orçamento de 25,1 milhões de euros para 2017

Caldas da Rainha, Leiria, 30 nov (Lusa) - A Assembleia Municipal das Caldas da Rainha aprovou, por maioria, o Orçamento e Plano para 2027, no valor de 25,1 milhões de euros, mais 10% do que o orçamentado este ano.

“É um orçamento realista” e que reflete “rigor na gestão”, afirmou o presidente da Câmara das Caldas da Rainha, Fernando Tinta Ferreira, na terça-feira à noite, durante a Assembleia Municipal em que foi votado o Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2017.

O documento, no valor de 25.161.664 euros (mais 2.271.620 euros em 2016), foi aprovado com os votos favoráveis da maioria PSD, os votos contra do PS, CDU e CDS e a abstenção do movimento independente Viver o Concelho (MVC).

A verba traduz um aumento de 577.313 euros na receita corrente, que ascende este ano a 20.396.630 euros (mais 2,9% do que no ano anterior), enquanto as receitas de capital aumentam 1.694.307 euros, ascendendo a 4.765.034 euros (um acréscimo de aproximadamente 55%).

A despesa corrente orçamentada é de 15.830.657 euros (mais 1% do que em 2016) e a despesa de capital totaliza 9.331.007 euros.

A aquisição de bens e serviços arrecada a maior fatia da despesa, ultrapassando os sete milhões de euros, seguida das despesas com o pessoal, que ascendem a 6,3 milhões de euros.

A gestão do património termal, concessionado ao município em dezembro de 2015, incluindo o hospital termal, o parque e a mata, mantém-se entre os “desafios” prioritários das Grandes Opções do Plano com o objetivo de fazer “renascer o termalismo caldense, que muito irá contribuir para incrementar o turismo, o comércio e a economia local”, sustentou a autarquia no documento.

A concretização de investimento do PEDU (Plano de Estratégico de Desenvolvimento Urbano) e a conclusão de um plano estratégico que “apontará os caminhos do futuro até 2030” são outras das prioridades definidas no plano.

O documento é “pouco ambicioso” para o PS. O deputado municipal Manuel Nunes justificou o voto contra com a falta de “orientação e planeamento de políticas económicas e sociais bem definidas”.

Também na perspetiva da CDU “continua a não haver uma estratégia para atrair novos investimentos com vista a criar riqueza e emprego, divulgar as potencialidades, promover a mobilidade urbana, valorizar e qualificar as entradas da cidade”, entre outras críticas verbalizadas por Vítor Fernandes.

A “falta de estratégia” ditou também o voto contra do CDS, considerando João Dinis que, apesar da subida do orçamento, a Câmara “não está a conseguir gerar receita”.

Na mesma reunião foi ainda aprovado o orçamento dos serviços municipalizados - que ascende, em 2017, a 8.325.000 euros -, sem votos contra, mas com a abstenção do PS, CDU e MVC.

