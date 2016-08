BREVES: País

Redação, 22 ago (Lusa) – Notícias breves do País:

TORRES NOVAS: Encontrado homem desaparecido depois de alta hospitalar

A PSP anunciou hoje que encontrou, no fim de semana, um homem de 68 anos, numa mata junto à A23, próximo de Torres Novas, depois de recebido um alerta sobre o seu desaparecimento após alta do hospital daquela cidade.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) informa que, em contacto para o telemóvel do homem, verificou que este mostrava estar debilitado e sem conseguir identificar o local onde se encontrava, pelo que foram mobilizados meios para a região, com o apoio da Direção Nacional da PSP, do gabinete de Proteção Civil, dos Bombeiros Voluntários de Torres Novas, do INEM e da Guarda Nacional Republicana.

O homem acabou por ser encontrado num local de difícil acesso por um agente da PSP, que lhe ministrou primeiros socorros, pois encontrava-se prostrado no solo, com alguns ferimentos visíveis, sem conseguir falar e apresentando sinais de desidratação, insolação e extremo cansaço, tendo sido transportado para o hospital de Torres Novas por uma ambulância do INEM, acrescenta o comunicado.

CORUCHE: Detido por posse ilegal de armas

Militares da GNR detiveram domingo, no Couço, concelho de Coruche (distrito de Santarém), um homem de 38 anos por posse ilegal de armas, tendo apreendido uma catana, uma caçadeira e diverso material usado no fabrico artesanal de munições.

Em comunicado, o Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana (GNR) informa que a ação decorreu na sequência da queixa de um cidadão, supostamente vítima de ameaças na via pública por parte do suspeito, inicialmente efetuadas com recurso a uma catana e depois a uma caçadeira.

Numa busca à residência do suspeito, a GNR apreendeu as armas referidas pelo queixoso e, ainda, 60 cartuchos para caçadeira, carregados com pólvora, 155 fulminantes, 83 fulminantes para construção civil, dois sacos de pólvora, duas latas com chumbo para munições de caça e diversos utensílios usualmente destinados ao fabrico artesanal de munições.

SANTARÉM: Centro Cultural e Teatrinho recordam Vítor “Fininho”

O Centro Cultural Regional de Santarém (CCRS), em parceria com o Teatrinho de Santarém, projeta, na próxima sexta-feira à noite, no Fórum Actor Mário Viegas, em Santarém, um documentário sobre a vida e obra de Vítor “Fininho”.

Inserida no projeto “Cesta d’ Artes”, que visa a divulgação e promoção cultural e artística de valores locais, o documentário realizado por Luís Godinho vai evocar Vítor Emanuel Fernandes Barreiros, conhecido por Vítor “Fininho”, técnico de restauro mobiliário e artista multifacetado, fundador da banda rock “Sui Generis”.

Vítor “distinguiu-se desde cedo no panorama musical da cidade, criando um público que vibrava com a sua figura irreverente sempre que o som da sua viola, ou a sua voz, ecoavam nos concertos que organizava com a banda ‘Sui Generis’, por si fundada”, afirma uma nota do CCRS, que lembra ainda o “cidadão contestatário, inconformado e ativista”.

TORRES VEDRAS: Concurso de Homens – Estátua em Santa Cruz

O Static – 10.º Concurso de Homens-Estátua de Santa Cruz decorre entre hoje e sábado (dia 27), na praia de Santa Cruz, no concelho de Torres Vedras.

O concurso decorre diariamente entre as 21:30 às 23:30, sendo, até ao dia 26 apurados, na Rua José Pedro Lopes, os trabalhos que concorrerão à final que se realiza no dia 27, no Largo Jaime Batista da Costa.

Na final será atribuído um prémio especial do júri e um prémio do público, bem como quatro menções honrosas.

AMADORA: Trânsito interrompido no IC19 para substituição de passagem pedonal

O trânsito vai ser interrompido em ambos os sentidos do IC19 entre a Segunda Circular e o nó da Amadora, das 22:00 de quinta-feira às 06:00 de sexta-feira, indicou a Infraestruturas de Portugal (IP).

Numa nota hoje divulgada, a IP adiantou que aquele corte de trânsito deve-se à substituição de uma passagem pedonal sobre o IC19, entre as freguesias da Damaia e Alfragide, concelho da Amadora.

Segundo a IP, os desvios do trânsito vão estar sinalizados nos locais.

SINTRA: Trabalhos cortam água em S. Pedro e Agualva

O abastecimento de água vai ser suspenso, na manhã de quarta-feira, nas zonas de São Pedro e de Agualva, no concelho de Sintra, para trabalhos na rede, informaram os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS).

Segundo os SMAS, o fornecimento de água será suspenso entre as 08:30 e as 12:30 do dia 24 de agosto, no âmbito da empreitada de remodelação da rede de abastecimento em S. Pedro (União das Freguesias de Sintra), nas escadinhas D. Fernando, rua Arco Velho e travessas Fonte do Forno, Cabeço da Bezerra e Chão dos Maias.

A substituição de uma válvula de seccionamento na rede de abastecimento vai também obrigar ao corte do fornecimento em Agualva (União das Freguesias de Agualva e Mira Sintra), entre as 09:00 e as 12:00, afetando uma parte da Avenida dos Bons Amigos.

PALMELA: Três suspeitos de furto constituídos arguidos

A GNR de Pinhal Novo, no concelho de Palmela, informou hoje que foram constituídas arguidas no sábado três pessoas suspeitas de furto naquela localidade.

"Os suspeitos, dois homens e uma mulher, com idades entre os 32 e os 40 anos, criavam uma relação próxima com as vítimas, retiravam-lhes as chaves das residências e faziam cópias, podendo desta forma aceder-lhes livremente", segundo a GNR.

A ação envolveu buscas a duas residências, em Setúbal e Pinhal Novo, permitindo-se recuperar vários artigos como uma carabina 7,62 mm, uma arma de ar comprimido, duas miras telescópicas, 69 munições calibre 7,62 mm, 2.200 euros em numerário, três televisores, um monitor de computador e várias peças em ouro e prata.

LISBOA: Trânsito condicionado entre hoje e 30 de setembro em algumas ruas

O trânsito vai estar condicionado em algumas ruas das freguesias de Avenidas Novas, Areeiro e Arroios, em Lisboa, entre hoje e 30 de setembro, devido à obra de reordenamento de superfície das Avenidas Duque D’Ávila e Rovisco Pais, foi hoje anunciado.

De acordo com a Câmara de Lisboa, num comunicado hoje divulgado, haverá condicionamentos de trânsito na Avenida Duque D’Ávila, Avenida Rovisco Pais, Rua Alves Redol, Rua Visconde de Santarém e Avenida Manuel da Maia.

As alterações à circulação e os respetivos desvios de trânsito serão coordenados no local pela polícia.

A circulação dos transportes públicos e os locais de cargas e descargas não sofrem alterações.

