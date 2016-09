02-09-2016 Sociedade, Lusa Lusa / Notícias

Embarcação de pesca encalhou em Sagres, tripulantes resgatados

Sagres, Faro, 02 set (Lusa) - Uma embarcação de pesca encalhou na noite de quinta-feira na praia do Tonel, em Sagres, com seis tripulantes a bordo, que foram resgatados "sem ferimentos graves", disse hoje à Lusa o Capitão do Porto de Lagos.