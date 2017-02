Segunda temporada do musical “Partimos. Vamos. Somos” começa hoje

Lisboa, 12 jan (Lusa) – O musical “Partimos. Vamos. Somos”, que celebra os 300 anos da criação do Patriarcado de Lisboa, volta hoje à cena no teatro Tivoli/BBVA, em Lisboa.

O musical, de autoria do padre Hugo Gonçalves, com música de António Andrade Santos, poemas de Paulo Espírito Santo e encenação de Matilde Trocado, estreou-se em novembro do ano passado, e a principal mensagem é apresentar Lisboa como uma cidade de missão.

O musical foi aplaudido por "mais de 5.000 pessoas", sendo esta segunda temporada em cena justificada como uma "oportunidade" para quem não assistiu ainda, disse à agência Lusa fonte da organização.

“As sessões correram tão bem que fomos desafiados pelo cardeal-patriarca para mais uma temporada do musical, para que quem não teve oportunidade possa ir agora vê-lo”, explica a mesma fonte.

O cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, por seu turno, citado numa nota à imprensa, incentiva os católicos a “esgotarem” todas as sessões, “tal como aconteceu em novembro”, e afirma que é "excelente como momento evangelizador para todos e excelente como motivação diocesana para o futuro, no seguimento do Sínodo Diocesano”, realizado em dezembro último, nos arredores e Torres Vedras.

“A mensagem principal que queremos passar com este musical é esta história de Lisboa ser uma ‘cidade missão’, que o foi no passado e que continua a sê-lo hoje”, disse à agência Lusa o padre Hugo Gonçalves.

“Este musical cruza estes dois planos, o da história que nos deu uma identidade e que fez com que o papa [Clemente XI] nos premiasse com este título de patriarcado e, depois, a atualidade e como Lisboa continua hoje a ser uma ‘cidade missão’, e muitos continuam a partir daqui para esse mundo fora, para fazer a missão”, acrescentou o sacerdote.

O musical envolve “mais de cem católicos do patriarcado, entre técnicos, apoio, etc.”, disse Hugo Gonçalves, referindo que, “em palco, vão estar 50 jovens e crianças vindos de toda a diocese”.

Hugo Gonçalves nasceu há 37 anos, em Lisboa, é formador no Seminário de S. José de Caparide e colabora em vários projetos pastorais dirigidos a jovens.

Matilde Trocado é professora de Teatro Musical, na Escola Superior de Tecnologias e Artes de Lisboa, autora e encenadora.

Do seu percurso, destacam-se os musicais “Calcutá”, do qual foi também diretor musical António Andrade Santos, e ainda “Once in Fado”, “Eusébio”, “Godspell” e “Wojtyla”, entre outros.

Andrade Santos é professor assistente convidado na Escola Superior de Música de Lisboa. Licenciado em Direção Coral e Formação Musical, participou, entre outros projetos, em “Wojtyla”, “1906” e “O nosso grande amor”.

Lisboa tem a distinção de Patriarcal desde a bula de 07 novembro de 1716, que deu essa categoria à então capela real, no Paço da Ribeira, uma distinção que, no mundo ocidental, além da capital portuguesa, só cidade italiana de Veneza possui.

