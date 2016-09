Taça Davis: maturidade de Elias valeu o segundo ponto a Portugal

Viana do Castelo, 16 set (Lusa) – Gastão Elias deixou hoje Portugal mais perto de cumprir o objetivo da manutenção no Grupo I da zona Europa/África da Taça Davis em ténis, ao superar o mal-estar físico para derrotar o número um esloveno, Grega Zemlja.

Afetado por uma persistente tosse, o ‘Mágico’ foi menos exuberante e mais pragmático para impor-se a Grega Zemlja, pelos parciais de 6-4, 7-6 (7-1) e 6-4, e deixar Portugal a apenas um ponto da manutenção no segundo escalão da principal competição de seleções do ténis.

O primeiro ‘set’ começou com um ‘ping-pong’ de quebras de serviços, com Elias a ser o primeiro a segurar o seu, no quarto jogo, para conquistar uma ténue vantagem, que se revelaria suficiente para vencer.

O português ainda somou um segundo ‘break’, para adiantar-se para 5-2, mas, a servir para fechar, permitiu o ‘contra-break’. Impassível diante das contrariedades, o número dois nacional manteve-se focado e, à segunda oportunidade, ‘arrumou’ o parcial inicial, impondo-se por 6-4, depois de 45 minutos de encontro.

Com tosse e contra o vento, Elias não foi tão ‘mágico’ e efusivo como nas anteriores eliminatórias, mas foi suficientemente eficiente para ter o ascendente nos momentos fulcrais do encontro, frente a um número um esloveno bem longe da sua melhor forma física.

Demonstrando que a fulgurante subida nos ‘rankings’ lhe trouxe uma maturidade acrescida, o 61.º tenista mundial soube ser paciente e quebrou o serviço de Zemlja no quinto jogo do segundo ‘set’.

O jovem da Lourinhã parecia estar no caminho do triunfo, mas, num ‘court’ em que o vento e sombra foram obstáculos, voltou a ceder a sua preciosa vantagem, no pior momento, para ver o marcador ficar 4-4.

Obrigado a servir para igualar o experiente 158.º tenista ATP, o português não tremeu, levando a decisão para o ‘tie-break’, no qual se impôs com desenvoltura, por 7-1.

Num encontro pesado, com demasiados erros e sem uma toada de espetáculo, muito por ‘culpa’ do vento, foi evidente o desconforto de ambos os jogadores, que fugiram a longas trocas de bolas, precipitando-se demasiadas vezes.

O segundo duelo da primeira jornada da luta pela permanência no Grupo I da zona euro-africana, que se arrastou por longas duas horas e 25 minutos, com o terceiro ‘set’ a ser um verdadeiro sinónimo de equilíbrio até ao 10.º jogo.

A servir com 5-4 contra, Zemlja cedeu finalmente, ‘oferecendo’ três ‘match-points’ a Elias, que garantiu o 2-0 para Portugal – João Sousa tinha conquistado o primeiro ponto ao início da tarde, ao vencer Tom Kocevar-Desman em quatro ‘sets’.

Com o triunfo do número dois nacional, a seleção portuguesa pode assegurar já no sábado, no encontro de pares, que vai opor Elias e Sousa a Zemlja e Sven Lah, o 3-0 sobre a Eslovénia e a consequente permanência no Grupo I da zona euro-africana.

