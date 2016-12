BREVES: País

Redação, 22 nov (Lusa) – Notícias breves do País:

MADEIRA: Capitania prolongou aviso de mau tempo no mar

A capitania do Porto do Funchal prolongou hoje, até 06:00 de quarta-feira, os avisos de vento e ondulação forte para a costa da Madeira.

A autoridade marítima, tendo em conta as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), apontando para ondas de 4,5 metros na costa norte e “vento muito fresco a forte”, insistiu na recomendação das embarcações permanecerem nos portos de abrigo.

Esta situação meteorológica levou o IPMA a colocar o arquipélago da Madeira sob aviso amarelo por causa do vento com rajadas que podem atingir os 95 quilómetros/hora nas zonas montanhosas, além de aguaceiros que poderão ser de neve nos pontos mais altos da ilha, além da descida de temperatura.

CALDAS DA RAINHA: Concurso desafia população a iluminar 500 varandas

Integrada no projeto de animação de Natal está a decorrer, nas Caldas da Rainha, o concurso “A minha varanda brilha mais neste Natal”.

O desafio partiu da Associação Comercial dos Concelhos das Caldas da Rainha e Óbidos (ACCCRO), com o objetivo de que a população enfeite “as janelas, varandas e fachadas, para que a cidade se transforme verdadeiramente num cenário natalício”, informou a Câmara Municipal.

As três janelas mais apelativas inscritas no concurso vão ser premiadas com cabazes, entre outros prémios, oferecidos pelo comércio tradicional.

A meta da associação é chegar este ano às 500 varandas iluminadas e as inscrições podem ser feitas até ao dia 01 de dezembro para o endereço tempo3@acccro.pt.

CALDAS DA RAINHA: Campanha para vestir crianças em África

O Centro da Juventude das Caldas da Rainha está a promover, em conjunto com a Pontos e Nós e à LDFA – Little Dresses For Afric, uma campanha solidária intitulada “Vestir Com o Coração”.

A iniciativa visa ajudar crianças em situação de carência no continente africano, através da recolha de camisas utilizadas mas em bom estado que possam ser recicladas em vestidos e calções para as crianças.

A recolha das camisas decorre até ao dia 10 de dezembro na Pontos e Nós (Centro Comercial D. Carlos I, loja 26) e no Centro da Juventude das Caldas da Rainha.

A iniciativa culminará no dia 17 de dezembro, com a realização de um workshop de costura no Centro da Juventude (das 10:30 às 12:30 e das 14:30 às 17:00) para a transformação das camisas em vestidos, contando com a presença de representantes da organização LDFA em Portugal e da Little Dress For Africa.

MADEIRA: Um dos navios mais luxuosos do mundo no Funchal

O navio Seven Seas Explorer, da companhia Regent, do grupo Norwegian Cruise Lines, teve hoje a primeira escala no porto do Funchal, com uma operação de charme da Associação de Promoção da Madeira (APM).

"Uma equipa da APM está, em parceria com a Administração dos Portos da Madeira (APRAM), a assinalar a primeira escala do Seven Seas Explorer, junto dos passageiros e tripulantes do navio", informa a APRAM.

Como forma de assinalar a primeira presença, os passageiros e tripulantes foram recebidos com as danças e cantares do Grupo Etnográfico da Boa Nova e com brindes promocionais do destino turístico Madeira, adianta a mesma fonte.

Com 231 metros, 375 cabines, capacidade para 750 passageiros esta é a primeira escala do navio que está a atravessar o Atlântico, com destino a Kings Wharf, nas Bermudas.

MOITA: Abalroado por comboio escapa com ferimentos ligeiros

Um homem foi hoje abalroado e projetado por um comboio na Moita, distrito de Setúbal, mas sofreu apenas ferimentos ligeiros, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

"Recebemos o alerta para um atropelamento ferroviário. A vítima, do sexo masculino, sofreu apenas ferimentos ligeiros, tendo sido transportada ao hospital do Barreiro", disse fonte do CDOS.

Segundo a mesma fonte, o caso ocorreu perto da estação ferroviária da Moita, junto a um estabelecimento de restauração, tendo obrigado a uma interrupção na circulação ferroviária durante cerca de 30 minutos.

No local estiveram elementos dos bombeiros da Moita, a viatura médica de emergência e reanimação (VMER), bem como a GNR da Moita, num total de dez operacionais.

ALMEIRIM: Festival Guitarra d’Alma até domingo

O Festival Guitarra d’Alma, a decorrer desde o passado fim de semana em Almeirim, tem marcada, para quinta-feira, uma homenagem e exposição das guitarras de Lothier Oscar Cardoso, culminando sábado com a atuação do Custódio Castelo Sexteto.

O festival, que vai na terceira edição, dedica uma semana à guitarra portuguesa, com iniciativas que incluem exposições, homenagens e uma tertúlia, informa uma nota do município.

Na sexta-feira à noite, o Quinteto de Ricardo Silva atua no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim, estando marcada para a noite de sábado a atuação do projeto Custódio Castelo Sexteto, no Cine Teatro de Almeirim.

ALCANENA: Festival Gastronómico da Cachola e da Morcela

A Câmara de Alcanena promove, de quinta-feira a domingo, a quinta edição do Festival Gastronómico da Cachola e da Morcela, que decorrerá em 14 restantes do concelho.

O festival procura “recuperar e divulgar alguns dos sabores mais peculiares desta região, associados à cozinha tradicional e popular das gentes das serras de Aire e Candeeiros e do Bairro”, segundo uma nota do município.

O objetivo é valorizar os “sabores do trabalho”, associados a atividades tradicionais, como o trabalho no campo, a pastorícia, a tecelagem ou a curtimenta das peles, com recurso a carne de porco, enchidos, bacalhau salgado, e da horta, de onde provinham produtos como a couve, o feijão e a batata, mas também o azeite e as ervas de tempero ou os frutos secos, como o figo ou a amêndoa, salienta.

LISBOA: Ocupação de escritórios cresceu 63% em outubro

A atividade no mercado de escritórios em Lisboa cresceu 63% em outubro deste ano, face ao mês anterior, para os 12.504 metros quadrados (m²) transacionados, segundo dados do índice Office Flashpoint da imobiliária JLL, hoje divulgados.

“Com a performance deste mês [outubro], o acumulado do ano saltou a barreira dos 100.000 m², fixando-se, no final de outubro, em 110.018 m²” arrendados em Lisboa para a ocupação de escritórios, revelou a empresa de imobiliário JLL, responsável por uma quota de mercado de 26%.

No mês de outubro foram contabilizadas 13 operações no mercado de escritórios em Lisboa, com uma área média de 962 m² por transação, “mais do dobro da área média (383 m²) transacionada em setembro”, apurou o último Office Flashpoint, indicando ainda que, em termos do perfil da procura, foram as empresas de TMT’s & Utilities as mais ativas (51% do total mensal), seguindo-se a área de Serviços a Empresas (28%) e a Construção e Imobiliário (11%).

De acordo com os dados do índice, cerca de 69% da atividade no mercado de escritórios em Lisboa, durante o mês de outubro, foi gerada em mudança de instalações. Já a expansão de área foi responsável por 30% da atividade e só 1% da atividade teve origem na entrada de novas empresas.

