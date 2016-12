Frederico Morais promete dar o seu melhor surf no circuito mundial em 2017

Lisboa, 22 dez (Lusa) - O surfista português Francisco Morais, que recentemente garantiu a entrada no circuito mundial, prometeu, na quarta-feira, dar o seu melhor surf em 2017, frisando que irá começar do zero a nova etapa.

"Sei que vai ser um ano difícil, mas eu gosto de desafios e vou dar o meu melhor. Sei bem o que tenho de fazer e onde tenho que melhorar para evoluir. Vou começar do zero. A minha etapa do WQS [circuito de qualificação] já posso tirar da lista e focar-me no 'World Tour' [circuito mundial]. Quero começar 2017 com os pés bem assentes e voltar à luta ao mais alto nível", começou por dizer o atual número 44 da hierarquia mundial.

Na chegada ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, 'Kikas' foi recebido de forma eufórica pelos vários fãs e amigos, deixando uma palavra de agradecimento para os que o sempre acompanharam e proporcionaram uma motivação extra.

"Chegar aqui e ter as pessoas do meu lado a apoiar, a berrar, a vibraram tanto ou mais que eu é incrível. Deixa-me com lágrimas nos olhos e é um momento único. As pessoas têm vibrado comigo e isso foi uma ajuda extra, que me deu mais vontade de alcançar este sonho que posso partilhar com todos", confessou.

'Kikas' sublinhou que nunca deixou de acreditar que poderia estar entre os melhores surfistas do mundo: "Eu sabia que ia entrar. Se não fosse este ano seria no próximo, porque não ia desistir. Foi sempre um sonho e sempre me ensinaram, na minha família, a nunca desistir e continuar sempre a lutar doa o que doer."

Relativamente à próxima temporada, Morais traçou alguns objetivos e assegurou que continuará a competir em algumas provas do circuito de qualificação.

"Quero estar na Austrália no final de janeiro ou no início de fevereiro. Vou continuar a fazer o WQS [circuito de qualificação] para me preparar. Sei que vou começar tudo de novo outra vez", explicou.

A terminar, Frederico Morais revelou que surfar em 2017 na etapa portuguesa, em Peniche, será "muito especial por ser um atleta da casa", salientando também que Jeffreys Bay, na África do Sul, terá "as ondas que melhor se adequam ao seu surf".

AYCO // VR

Lusa/Fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)