PSD arranca 2ª feira “formação intensiva” de jovens, com ‘aulas’ de Gama e Moedas

Lisboa, 27 ago (Lusa) - Cem jovens iniciam segunda-feira uma semana de "formação intensiva" na Universidade de Verão do PSD, com ‘professores' como o ex-presidente da Assembleia da República Jaime Gama, o líder da oposição grega e o comissário Carlos Moedas.

"É a nossa 14.ª edição, já é uma iniciativa com alguma história, não é uma coisa que fazemos episodicamente", disse à Lusa Carlos Coelho, eurodeputado e diretor da Universidade de Verão do PSD desde a primeira edição.

O local onde irá decorrer a iniciativa será o mesmo de sempre, a vila alentejana de Castelo de Vide, e tal como em anos anteriores, 100 alunos, com uma média etária de 24 anos, participam entre segunda-feira e domingo numa "formação intensiva", com ‘aulas' durante todo o dia e um jantar-conferência à noite.

Entre os ‘professores' estão personalidades de esquerda e de direita, porque, segundo Carlos Coelho, na Universidade de Verão do PSD "não se confunde formação com doutrinação".

Além de Jaime Gama, do líder da oposição grega, Kyriakos Mitsotakis, que lidera neste momento as sondagens no seu país, e o comissário europeu Carlos Moedas, a ex-ministra das Finanças e atual vice-presidente do PSD Maria Luís Albuquerque será outra das ‘professoras' deste ano.

O arranque da Universidade está marcado para o final da tarde de segunda-feira e contará com a presença do vice-presidente social-democrata Jorge Moreira da Silva.

No primeiro jantar da Universidade estará presente Duarte Freitas, presidente do PSD Açores, arquipélago onde este ano se irão realizar eleições a 16 de outubro.

O ex-ministro Miguel Poiares Maduro, Carlos Pimenta, a maestrina Joana Carneiro, o eurodeputado Paulo Rangel e o empresário Filipe de Botton serão outros dos ‘professores' que passarão por Castelo de Vide ao longo da semana.

Na quinta-feira, o jantar-conferência terá um modelo diferente do habitual, com a presença de dois convidados: a ex-deputada e especialista em Direitos Humanos e Relações Internacionais Mónica Ferro e Nour Machlah, refugiado sírio da cidade de Alepo, que chegou a Portugal em 2014, para finalizar os estudos em Arquitetura na Universidade de Évora.

"Nour Machlah falará não só sobre a situação no seu país, um testemunho sobre o que é não ter nenhum horizonte de futuro no seu país destruído pela guerra, mas também sobre a sua experiência em Portugal. É importante falar-se sobre como uma integração bem feita pode fazer a diferença", disse o diretor da Universidade de Verão, sublinhando a importância de falar não só sobre os desafios económicos da Europa, mas também sobre o drama humanitário e a crise dos refugiados.

Tal como acontece todos os anos, o encerramento da Universidade de Verão do PSD realiza-se ao final da manhã de domingo, dia 4, com uma intervenção do líder social-democrata, Pedro Passos Coelho, que este ano terá que dividir o espaço mediático com a presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, que à mesma hora estará em Peniche a encerrar a "Escola de Quadros" do seu partido.

Uma coincidência de calendários que Carlos Coelho desvaloriza, sublinhando que "tudo o que sejam iniciativas de formação política são bem-vindas".

"Fomos nós os primeiros a começar, mas não temos o preconceito da exclusividade", acrescentou.

