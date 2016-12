Efemérides Lusa - 20 de dezembro

Lisboa, 18 dez (Lusa) - Principais acontecimentos registados no dia 20 de dezembro, Dia Internacional da Solidariedade Humana:

1864 - O ministro João Crisóstomo publica a primeira reforma do ensino técnico em Portugal.

1893 - É autorizada a criação do Museu Etnográfico Português, proposto por José Leite de Vasconcelos.

1894 - É criado o Comité Olímpico Português.

1922 - Catorze repúblicas da Rússia constituem a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.

1954 – Luta pela independência da Argélia. A França envia 20 mil soldados para o território.

1957 - É inaugurada a Agência Europeia de Energia Nuclear.

1960 – É fundada a Frente de Libertação do Vietname do Sul.

1962 - É aprovado o fim da exploração do estaleiro da Rocha do Conde de Óbidos, em Lisboa.

1964 - A PIDE prende dezenas de cidadãos moçambicanos. Entre os presos contam-se o poeta José Craveirinha e o artista plástico Malangatana.

1965 - Morrem vinte pessoas no choque frontal de dois comboios entre as estações de Sintra e do Algueirão.

1968 – Morre o escritor norte-americano John Steinbeck, autor de “As Vinhas da Ira”, Prémio Nobel da Literatura em 1962. Tinha 66 anos.

1970 - Wladyslaw Gomulka demite-se da chefia do partido comunista polaco, depois de uma semana de tumultos contra o aumento do preço dos produtos alimentares.

1973 – Morre, aos 70 anos, o primeiro-ministro espanhol Luís Carrero Blanco, numero dois do regime ditatorial franquista, num atentado à bomba em Madrid.

1983 - É aprovado o Plano de Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Transformadora Portuguesa.

– O Conselho de Segurança da ONU aprova a resolução que exige a retirada imediata das tropas sul-africanas de Angola.

1987 - Morrem cerca de 1.500 pessoas, no choque de um ferry boat com um petroleiro, nas águas de Manila. É o acidente marítimo mais grave, depois do Titanic, num cenário de paz.

1989 - Os EUA lançam a Operação Causa Justa, enviando tropas para o Panamá, para o derrube do governo de Manuel Noriega, antigo agente da CIA, traficante de droga.

- O Governo do ditador romeno Nicolai Ceausescu declara o estado de emergência.

1992 - O angolano Joaquim Pinto de Andrade recebe o prémio Pax Christi Internacional.

1994 - Morre a escritora portuguesa Fernanda de Castro, aos 94 anos.

- O exército russo ataca Grozni, capital da Tchetchénia.

1996 – Morre, com 62 a nos, o astrónomo norte-americano Carl Sagan, autor de “Cosmos”.

2002 - O Tribunal Constitucional “chumba” o diploma do Governo português que substitui o Rendimento Mínimo Garantido pelo Rendimento Social de Inserção.

2003 - Morre a fadista Maria Amorim, aos 67 anos.

- Morrem doze pessoas no acidente de um autocarro alemão na autoestrada Bruxelas-Paris, no posto fronteiriço franco-belga de Hensies.

2004 – O Tribunal de Apelo do Chile ratifica o mandado de prisão do ex-ditador Augusto Pinochet.

2005 - Começam a ser julgados em Belgrado cinco ex-paramilitares sérvios acusados de envolvimento no massacre de Srebrenica, em 1995.

2006 - A nova Lei da Imigração é aprovada na generalidade no Parlamento.

- A União Europeia cria um número telefónico direto, comum e gratuito – 116000 – para a comunicação de casos de crianças desaparecidas na Europa.

- A polícia iraquiana encontra os cadáveres de 76 pessoas atingidas a tiro e com sinais de tortura em diferentes bairros de Bagdad.

2007 - O editor Christian Bourgois, conhecido por ter divulgado em França os autores da "Beat generation" norte-americana, morre em Paris, aos 74 anos

2008 – Morre, aos 83 anos, o cineasta norte-americano Robert Mulligan, nomeado para o Óscar de Melhor realizador pelo filme “To Kill a Mockingbird (Na Sombra e no Silêncio)”, de 1962.

- Morre Olga Lepshinskaya, antiga primeira-bailarina do Ballet Bolshoi, durante trinta anos. Tinha 92 anos.

2010 - Morre, aos 91 anos, o jornalista desportivo Aurélio Márcio.

Enzo Bearzot, italiano, antigo futebolista do Inter de Milão, Catânia e Torino, e ex-selecionador que conquistou para a Itália o título mundial de 1982, morre aos 83 anos.

2011 - A justiça alemã condena dois ex-executivos da Ferrostal a dois anos de prisão, com pena suspensa, e ao pagamento de coimas por suborno de funcionários públicos estrangeiros, na venda de submarinos a Portugal e à Grécia.

2012 - Morre Ivo Mayer, pianista de jazz e considerado “o precursor da fotografia de jazz em Portugal”. Tinha 84 anos.

2013 - A maioria PSD/CDS-PP e o PS aprovam a reforma do Código do IRC em votação final global, com os votos contra de PCP, BE e "Os Verdes".

2015 - O Partido Popular (PP) ganha as eleições espanholas com 123 deputados e 28,7% dos votos, seguido do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), com 90 deputados e 22%, depois de escrutinados 99,5% dos boletins.

- O Governo e o Banco de Portugal decidem a venda da atividade do Banif e da maior parte dos seus ativos e passivos ao Banco Santander Totta por 150 milhões de euros.

Este é o tricentésimo quinquagésimo quinto dia do ano. Faltam 11 dias para o termo de 2016.

