BREVES: País - 2.ª edição

RIBEIRA GRANDE: Festival de folclore recebe grupos da Roménia e do México

Três grupos marcam presença no XII Festival Internacional de Folclore do Porto Formoso, na Ribeira Grande, nos Açores, que se realiza às 21:00 de sábado, no centro social e paroquial da freguesia.

Organizado pelo Grupo Folclórico Nossa Senhora da Graça, a iniciativa conta com a participação, além do grupo da casa, o Ansamblul Folcloric Doinita (Roménia) e o Ensamble Folklórico Mexicano (México).

O festival de folclore do Porto Formoso envolve cerca de 150 elementos distribuídos pelos diversos grupos, refere uma nota de imprensa da Câmara da Ribeira Grande.

ALPIARÇA: GNR detém homem por posse ilegal de armas

Um homem de 20 anos foi detido na segunda-feira em Alpiarça por suspeita de posse ilegal de armas, informou hoje o Comando Distrital da GNR de Santarém.

Em nota de imprensa, pode ler-se que os militares da GNR do Posto Territorial de Alpiarça detiveram o homem na localidade do Casalinho, tendo-lhe sido apreendidas armas e munições, nomeadamente uma réplica de pistola, uma arma de ar comprimido com mira telescópica, uma arma branca e uma caixa de chumbos 4,5 milímetros.

O suspeito foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência.

AÇORES: Temporada Artística com fim de semana dedicado à ópera

A Secretaria Regional da Educação e Cultura dos Açores promove no sábado, às 21:30, no Centro Cultural de Santa Cruz da Graciosa, o espetáculo "La Serva Padrona", pelo grupo Bruma Ensemble.

A iniciativa integra o fim de semana dedicado à ópera da Temporada Artística 2016.

O agrupamento Bruma Ensemble, composto por jovens músicos dos Açores, visa divulgar a música erudita e motivar todos os que gostam de arte e desejam seguir uma carreira na área.

POVOAÇÃO: Município promove concurso de fotografia

A Câmara da Povoação, nos Açores, promove um concurso de fotografia, no âmbito da candidatura à Bandeira Azul da Praia do Fogo - Ribeira Quente.

Ao concurso, denominado “À descoberta do mar da Povoação”, podem participar fotógrafos amadores ou profissionais que residem nos Açores ou que passem ou tenham passado pela região.

Os trabalhos devem ser enviados até ao dia 16 de setembro para o endereço eletrónico municipiopovoacao@gmail.com.

ENTRONCAMENTO: Antero Guerra expõe na Galeria Municipal

A Galeria Municipal do Entroncamento tem patente ao público, até ao dia 11 de agosto, uma exposição de desenho e pintura da autoria de Antero Guerra.

Nascido no ano de 1957, Antero Guerra envolveu-se desde muito jovem nas artes da fotografia, pintura e cinema, tendo participado em dezenas de exposições de pintura e fotografia, coletivas ou individuais.

Na década de 80 abraçou uma carreira profissional nas áreas do vídeo e artes gráficas e colaborou, desde então, em várias atividades associativas, políticas e jornalísticas.

A mostra pode ser visitada de terça-feira a domingo, das 15:00 às 19:00.

NAZARÉ: Valado de Frades com mais um médico

O Posto Médico de Valado dos Frades, no concelho da Nazaré, vai contar com mais um médico a partir do dia 18, divulgou a câmara em nota à imprensa.

A falta de médicos no posto de saúde foi contestada, em junho, pelo presidente da Junta de Freguesia, que encetou uma greve de fome exigindo a colocação de mais um clínico.

Num esforço conjunto do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Oeste Norte, da câmara (que disponibilizou alojamento) e da Junta de Freguesia o problema fica agora “resolvido”, anunciou o presidente do município, Walter Chicharro.

PENICHE: “Música da cor” invade a Fortaleza

A Fortaleza de Peniche vai ter patente, entre sábado e o dia 04 de setembro, uma exposição intitulada “Música da Cor”, da autoria de Antero Anastácio, artista que se encontrará no local a pintar ao vivo.

Antero Anastácio é natural de Peniche e tem formação na área da música e da pintura, tendo frequentado aulas de canto e integrado coros de óperas e operetas em França, onde residiu.

Frequentou a Sociedade Nacional de Belas Artes e mostra uma pintura a que associa o humor.

A exposição é de entrada livre.

CALDAS DA RAINHA: “Os bons Samaritanos” na Galeria Osíris

A Galeria Osíris, no edifício da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, tem patente, até ao dia 16, uma exposição fotográfica sobre a vida e a história da família polaca Ulma, assinada pelos nazis, em 1944, por abrigarem um grupo de judeus.

Intitulada “Os bons Samaritanos” a mostra ressalta a coragem e humanidade desta e de outras famílias que, no contexto da ocupação da Polónia pelas tropas alemãs, contribuíram para salvar 21 dos 120 judeus que viviam na aldeia.

A exposição foi inaugurada esta segunda-feira à tarde, pelo embaixador da Polónia, Bronislaw Miztal, que referiu “este como um capítulo negativo e triste” da história dos polacos durante a II Grande Guerra.

TORRES VEDRAS: Feira Rural em Santa Cruz

A Feira Rural, que se realiza habitualmente no primeiro sábado de cada mês, em Torres Vedras, vai, no próximo sábado, realizar-se na praia de Santa Cruz.

A feira decorrerá entre as 09:00 e as 20:00, contando com 50 bancas de hortícolas, frutícolas, produtos certificados de agricultura biológica, flores, plantas, produtos regionais e tradicionais, gastronomia, doçaria regional, vinhos e artesanato.

