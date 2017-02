Efemérides Lusa - 11 de janeiro

Lisboa, 09 jan (Lusa) - Principais acontecimentos registados no dia 11 de janeiro, Dia Internacional do Obrigado:

1148 - D. Afonso Henriques conquista a vila de Óbidos aos mouros.

1580 – Realizam-se as Cortes de Almeirim que reconhecem o direito de Filipe II de Espanha ao trono português, com o título de Filipe I.

1890 - A Inglaterra apresenta o ultimato a Portugal sobre os direitos territoriais do Mapa Cor-de-rosa, área entre Angola e Moçambique.

1896 - Morre o poeta João de Deus, autor de "Campo de Flores" e criador do método de leitura "Cartilha Maternal".

1919 - Rosa Luxemburgo e Karl Lisbknecht, fundadores do Partido Comunista Alemão, são executados.

1935 - Sessão de abertura da primeira Assembleia Nacional da ditadura do Estado Novo.

- A aviadora Amelia Earhart sobrevoa o Oceano Pacífico.

1943 - Os EUA renunciam aos direitos de extraterritorialidade de que gozavam na China.

1946 – É proclamada a República Popular da Albânia.

1948 – Nasce o poeta Al Berto, Alberto Raposo Pidwell Tavares, autor de “Vida das Imagens” e “Horto de Incêndio”.

1962 – Morre na sua casa do Porto, aos 60 anos, György Orth, treinador húngaro ao serviço do FC Porto, depois de um treino matinal para preparar o jogo com o Vitória de Guimarães.

1964 – A administração norte-americana pública o primeiro documento que admite os malefícios do tabaco.

- O Panamá suspende as relações diplomáticas com os EUA, após confrontos na zona do Canal.

1966 – Morre o escultor Alberto Giacometti.

1968 - Israel e Egito chegam a acordo sobre a troca de prisioneiros de guerra, através da Cruz Vermelha.

1973 - Os funcionários que participaram na vigília da Capela do Rato, em Lisboa, contra a guerra colonial, são expulsos da Função Pública, por decisão do Governo da ditadura.

1984 – Termina o julgamento do palestiniano Al Awad, acusado do homicídio do dirigente da OLP Issam Sartawi, com a aplicação de uma pena de três anos por uso de passaporte falso.

1985 - Começa a primeira edição do Festival Rock in Rio, no Brasil.

1986 – Início da campanha eleitoral para as presidenciais. Concorrem Mário Soares, Freitas do Amaral, Salgado Zenha, Maria de Lourdes Pintassilgo e Ângelo Veloso.

1989 - O Governo açoriano anuncia a privatização da transportadora aérea regional SATA.

1991 - O rali Paris Dakar é interrompido pelo assassínio, a tiro, do piloto francês Charles Cabannes.

1997 – Demite-se o comissário da Expo 98 Cardoso e Cunha. É substituído por Torres Campos.

1998 - Massacre na Argélia. São assassinados cerca de cem habitantes da aldeia de Sidi Hammed.

2000 – O presidente argelino Abdelaziz Bouteflika amnistia os elementos do Exército Islâmico de Salvação.

2002 - Chegam à base naval norte-americana de Guantánamo, Cuba, os primeiros prisioneiros do Afeganistão.

2003 - O governador norte-americano de Illinois transforma em penas de prisão perpétua as 156 condenações à morte existentes entre os prisioneiros do Estado.

2004 – É apresentado o projeto PET Mamografia, tecnologia para deteção do cancro da mama, desenvolvida por investigadores portugueses.

2005 – O Eurostat revela que a frota pesqueira portuguesa é a menos produtiva entre os 15 países que compunham a UE antes do alargamento.

- O ex-presidente do Benfica João Vale e Azevedo é condenado a seis anos de prisão, em cúmulo jurídico, no âmbito do caso EuroÁrea.

- O jornal gratuito Metro começa a ser distribuído em Lisboa.

2006 - Os restaurantes passam a ser obrigados a servir azeite em embalagens invioláveis.

2007 - Assembleia da República aprova a convenção da UNESCO sobre a proteção e a promoção da diversidade das expressões culturais.

- A revisão da lei orgânica do Sistema de Informações da República Portuguesa proposta pelo governo é aprovada no parlamento.

- O ex-ditador etíope Mengistu Hailé Mariam, exilado no Zimbabué, é condenado à revelia a prisão perpétua pelo Alto Tribunal Federal da Etiópia, por genocídio e outros crimes cometidos em 1977 e 1978.

- O presidente do Bangladesh, Iajuddin Ahmed, deixa a chefia do governo interino, depois de decretar o estado de emergência e anunciar o adiamento das eleições previstas para 22 de janeiro.

- Morre Solveig Dommartin, 48 anos, atriz francesa, antiga colaboradora e companheira do realizador alemão Wim Wenders.

2008 – Morre Sir Edmund Hillary, o primeiro homem a conquistar o Evereste, o cume mais alto do Mundo, com 88 anos

- Morre Pepín Bello, o último sobrevivente da "Geração de 27" e catalisador desse grupo cultural, na sua casa em Madrid aos 103 anos

2009 - O filme "Slumdog Millionaire" conquista três Globos de Ouro na cerimónia em Los Angeles, onde Kate Winslet se afirmou como a grande vencedora, com dois prémios como atriz

2012 - A Liga portuguesa de futebol é considerada a quarta mais forte do Mundo em 2011, à frente das Ligas francesa, alemã ou italiana, segundo a Federação Internacional da História e Estatísticas do Futebol.

2013 – Morre Aaron Swartz, programador informático que criou o sistema RSS e co-fundador do "site" Reddit, defensor da liberdade de circulação de informação na Internet, aos 26 anos, em Nova Iorque.

2014 – Morre Ariel Sharon, ex-primeiro-ministro israelita, aos 85 anos, no hospital após passar os últimos oito anos em coma.

2015 - Uma marcha silenciosa de solidariedade para com as vítimas dos atentados em França junta mais de um milhão de pessoas em Paris.

- Morre Anita Ekberg, atriz sueca estrela do filme "La Dolce Vita", de Federico Fellini, aos 83 anos, perto de Roma.

2016 - O argentino Lionel Messi é eleito o melhor futebolista do ano de 2015, recebendo pela quinta vez a Bola de Ouro, troféu que já tinha conquistado em 2009, 2010, 2011 e 2012.

- David Bowie, cantor britânico, morre aos 69 anos, após uma batalha de 18 meses contra o cancro.

- Morre José Vaz Guedes, antigo treinador e jogador do Sporting e figura incontornável na história do hóquei em patins nacional, aos 77 anos.

======================.

Este é o décimo primeiro dia do ano. Faltam 354 dias para o termo de 2017.

Pensamento do dia: "As grandes conquistas estão na nossa própria solidão". Agustina Bessa-Luís (1922), escritora portuguesa.

Lusa/Fim.

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)