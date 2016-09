BREVES: País

Lisboa, 05 set (Lusa) – Notícias breves do País:

AMADORA: IC19 cortado ao trânsito de quinta para sexta-feira

A circulação automóvel vai estar cortada no IC19 na noite de quinta-feira e madrugada de sexta-feira entre a Damaia e Alfragide, na Amadora, para a substituição integral de uma passagem pedonal, informou hoje a Infraestruturas de Portugal.

O corte da via decorrerá entre as 22:00 de quinta-feira (08 de setembro) e as 06:00 de sexta-feira (dia 09), no troço entre a avenida Eusébio da Silva Ferreira (2.ª Circular) e o nó da Amadora, em ambos os sentidos, para substituição da passagem pedonal na zona do Estado Maior da Força Aérea (EMFA).

O percurso alternativo sugerido, no sentido Lisboa-Sintra, é a saída no nó com o IC17/CRIL (Buraca) para o sentido Algés/ A5-Cascais, seguida de saída para a Zona Comercial de Alfragide, EN 117 e entrada no IC19 no nó da Amadora.

No sentido contrário, de Sintra-Lisboa, é sugerida a saída para Alfragide/Buraca/EMFA, voltando a entrar pela rotunda do Estado Maior da Força Aérea.

LISBOA: Homem detido por roubo em Arroios

A PSP anunciou hoje a detenção, na sexta-feira, na freguesia de Arroios, de um homem de 43 anos por roubo de uma carteira depois de ter agredido a vítima.

O detido, na companhia de outros suspeitos não identificados agrediu a vítima com uma garrafa na cabeça, roubando-lhe a carteira com 123 euros, informou a PSP.

A vítima foi transportada para a urgência do Hospital de São José e conseguiu dar dados à PSP acerca dos suspeitos, tendo o principal suspeito sido detido pela PSP pouco depois, ainda com a quantia roubada.

PORTIMÃO: PJ detém homem suspeito de tentativa de homicídio

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje a detenção de um homem suspeito de ter agredido um outro com uma faca, na sequência de uma discussão ocorrida no dia 01 de setembro, em Portimão, no Algarve.

A PJ indicou em comunicado, que o homem, de 36 anos, "está indiciado pela prática de um crime de homicídio na forma tentada", tendo sido detido pelo Departamento de Investigação Criminal, no âmbito de uma investigação do Departamento de Investigação e Ação Penal de Portimão.

"Na madrugada do dia 01 de setembro, no interior de um apartamento em Portimão e na sequência de uma discussão, o detido munido com uma faca golpeou o pescoço de um homem, de 26 anos", lê-se no documento.

O arguido foi ouvido em primeiro interrogatório judicial no passado sábado, tendo-lhe sido decretada a prisão preventiva como medida de coação.

PORTIMÃO: PJ detém casal suspeito de roubo à mão armada

Um casal suspeito de ser o autor de dois crimes de roubo sob a ameaça de uma pistola, em Portimão, no Algarve, foi detido naquela cidade algarvia, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

A PJ indicou em comunicado que o casal - uma mulher de 31 anos e um homem de 39 -, é suspeito de ter praticado um dos assaltos no dia 01 de setembro, quando a mulher se encontrava no interior de um automóvel com o proprietário deste, tendo o arguido, "munido de uma pistola, intimidado aquele a entregar-lhe o dinheiro".

"Enquanto isso, dentro do veículo, a detida apoderava-se de objetos com valor que ali se encontravam. Os detidos apropriaram-se de cerca de 100 euros em dinheiro e de um aparelho GPS (sistema de posicionamento por satélite), no valor de 200 euros", lê-se no documento.

Segundo a PJ, a mulher é ainda suspeita de, no dia 02 de setembro, ter "interpelado um transeunte em Portimão e, sob ameaça de uma pistola que retirou do interior da mala que transportava e direcionando-a ao corpo da vítima, obrigou-a a entregar-lhe cerca de 25 euros em dinheiro".

LISBOA: Festival promete "viajar pelo mundo” sem sair da capital

O festival Todos - Caminhada de Culturas decorre na capital entre os dias 08 e 11 de setembro, com a promessa de uma viagem "pelo mundo sem sair de Lisboa", através da dança, fotografia ou música, anunciou hoje a organização.

Na sua oitava edição, esta iniciativa decorre na zona da Colina de Santana e do Campo Mártires da Pátria, promovendo "o encontro de culturas e o diálogo intercultural através das artes contemporâneas".

"Durante quatro dias, o programa inclui dezenas de espetáculos e atividades gratuitas para todos os públicos nas áreas da música, dança, teatro, novo circo, exposições, cinema ou fotografia, bem como comidas do mundo", refere uma nota da Câmara Municipal de Lisboa.

LISBOA: Festival Sons do Vale - Sustentabilis leva música aos Olivais

O festival Sons do Vale - Sustentabilis decorre entre os dias 08 e 11 de setembro, no parque Vale do Silêncio, nos Olivais, levando música àquele território, de forma gratuita, anunciou hoje a Junta de Freguesia.

Durante os quatro dias de festival é possível ouvir bandas como The Black Mamba (dia 09), Ala dos Namorados (dia 10) ou um tributo a Xutos e Pontapés (dia 11), concertos com início marcado entre as 21:00 e as 22:00.

No dia 08 de setembro, quinta-feira, há ainda lugar para um concurso de bandas de garagem, cujo vencedor atuará no dia 11, domingo.

Segundo informação da Junta de Freguesia, este evento é também uma feira de empreendedorismo e sustentabilidade, e conta ainda com diversões e uma área de restauração.

NAZARÉ: Duas mulheres resgatadas do mar

Duas mulheres, de 67 e 70 anos, foram resgatadas do mar ao final da tarde de domingo na Nazaré após terem sido arrastadas pela forte ondulação quando estava içada a bandeira vermelha, informou a Autoridade Marítima Nacional.

A pronta intervenção de todos os meios (humanos e materiais), que integram o Sistema de Salvamento Marítimo da praia da Nazaré, permitiu resgatar da água com sucesso, com grande celeridade, as duas mulheres, que já se encontravam em grandes dificuldades.

Já no areal, foram de imediato prestados os primeiros socorros. Uma das mulheres, por apresentar um quadro clínico complexo, em virtude de estar com problemas respiratórios e algumas escoriações na face, foi transportada para o hospital de Alcobaça, enquanto a outra foi estabilizada no local.

ALCOBAÇA: Exposição "Junco" patente em Coz

A exposição "Junco", uma mostra de trabalhos de alunos da Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha, é inaugurada na quinta-feira na antiga adega das monjas, em Coz, Alcobaça.

A partir do estudo da técnica de tratar, corar e tecer o junco, ainda hoje utilizada pelos artesãos de Coz, e dos tradicionais tapetes e ceiras coloridas e padronizadas, os estudantes receberam o desafio lançado pela Câmara Municipal para propor novas tipologias de produto, novos materiais e técnicas de produção.

Lançado no final de 2015, COZ´ART é um projeto da Câmara Municipal de Alcobaça e do Centro de Bem Estar Social da Freguesia de Coz e visa a revitalização de uma arte centenária da freguesia, formando novos artesãos.

