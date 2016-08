Guarda-redes Ricardo Ribeiro e defesa Alexandre Alfaiate reforçam Académica

Coimbra, 05 ago (Lusa) - O guarda-redes Ricardo Ribeiro, ex-Belenenses, e o defesa Alexandre Alfaiate, cedido pelo Benfica, são os mais recentes reforços da Académica, anunciou hoje o clube da II Liga de futebol na sua página da Internet.

Ricardo Ribeiro, de 26 anos, formado no Moreirense, onde também deu os primeiros passos como profissional, assinou um contrato válido por dois anos, enquanto o central benfiquista foi emprestado até final da época.

O guarda-redes já representou o Estoril-Praia, Académico de Viseu, Olhanense e Belenenses.

O defesa Alexandre Alfaiate foi formado no Peniche, tendo integrado as camadas jovens do Benfica ainda com idade de iniciado. Na última época, foi bastante utilizado na equipa B dos encarnados.

A Académica anunciou ainda que o defesa central João Real, de 33 anos, renovou contrato até 2019.

Por seu turno, o avançado Rabiola, de 27 anos, rescindiu o contrato com a ‘briosa’.

Ambos os jogadores estavam no processo de despedimento coletivo em curso nos ‘estudantes’.

AMV // NF

Lusa/fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)