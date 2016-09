Benfica defende título europeu de hóquei perante Lodi e Vic, FC Porto enfrenta Barcelona

Mieres, Espanha, 10 set (Lusa) - O Benfica vai iniciar a defesa do título europeu de hóquei em patins inserido no Grupo A da Euroliga juntamente com o Lodi (Itália), o Vic (Espanha) e o Diessbach (Áustria), ditou o sorteio hoje realizado em Mieres, Espanha.

Cabeça de série no sorteio, a equipa 'encarnada' evita nesta fase outros adversários muito cotados, como os espanhóis do FC Barcelona, que vão encabeçar o Grupo B, no qual ficou inserido o FC Porto e ainda os italianos do Bassano e os franceses do Merignac.

Para o Sporting, que ficou no Grupo C, a sorte reservou uma primeira fase com os italianos do Forte dei Marmi, os espanhóis do Reus e os franceses do Dinan Quevert, enquanto a Oliveirense, no Grupo D, terá como adversários o Liceo da Corunha, de Espanha, o Breganze, de Itália, e o La Vendeenne, de França.

Na primeira jornada, marcada para 05 de novembro, as equipas portuguesas jogam todas em casa. O Benfica recebe o Vic, o FC Porto enfrenta o Merignac, o Sporting joga com o Dinan Quevert e a Oliveirense defronta o La Vendeenne. Os dois primeiros de cada grupo qualificam-se para os quartos de final.

Na Taça CERS, o Óquei de Barcelos, detentor do troféu, e os espanhóis do Vilafranca, finalistas vencidos, ficaram isentos da primeira ronda, cujo sorteio ditou adversários alemães para as outras duas equipas portugueses: o Juventude de Viana enfrenta o Darmstadt e o Turquel terá como rival o Germania Herringen.

Os minhotos jogam primeiro em casa, a 05 de novembro, e deslocam-se à Alemanha, a 26, enquanto a equipa de Alcobaça joga primeiro fora.

O Benfica, vencedor da Euroliga, e o Óquei de Barcelos, detentor da Taça CERS, abrem as competições europeias com a disputa da Taça Continental, estando a primeira mão marcada para 08 de outubro, no rinque dos minhotos, e a segunda para 15, em Lisboa.

Na Euroliga feminina, ficaram definidos os emparelhamentos da ronda preliminar, cabendo ao Benfica visitar o Merignac a 12 de novembro e recebe as francesas a 01 de dezembro.

PA // PA

Lusa/fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)