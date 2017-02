BREVES: País

Redação, 04 jan (Lusa) – Notícias breves do País:

MADEIRA: Porto Santo sem barco durante cerca de cinco semanas

O navio “Lobo Marinho”, que assegura as ligações marítimas entre as ilhas da Madeira, efetuou hoje a última viagem antes de recolher à doca do Caniçal para a operação de manutenção anual, que vai durar cerca de cinco semanas.

O administrador executivo da Porto Santo Line (proprietária da embarcação), Sérgio Gonçalves, referiu que a empresa assegura uma centena de viagens aéreas (50 em cada sentido) para os residentes naquela ilha, suportando o diferencial dos custos nas ligações.

O abastecimento de mercadorias também é efetuado duas vezes por semana em porta-contentores, que “é a mesma regularidade praticada em relação à Madeira durante todo o ano”, destacou o responsável.

LISBOA: S. Domingos de Benfica vai cantar as Janeiras

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, em Lisboa, anunciou hoje que está a organizar um programa de dois dias, que arranca na sexta-feira, para cumprir a tradição de cantar as Janeiras.

Em comunicado, a autarquia explica que as celebrações, de acesso gratuito, contam com a "participação de vários grupos de música popular", como o conjunto Concertinas Sol-Dó-Fá do Vale Grande, que atua no Palácio da Alfarrobeira (sede da Junta) pelas 14:30 de sexta-feira.

Já no sábado, o programa, que decorre nos jardins da Quinta da Alfarrobeira, inicia-se pelas 14:30 com jogos tradicionais, seguindo-se a atuação do Grupo de Janeiras da Casa Ponte de Lima e do Grupo de Danças e Cantares do Casal do Rato, às 16:00 e 16:30, respetivamente.

SETÚBAL: Homem detido com duas mil doses de haxixe

A Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou hoje a detenção de um homem de 28 anos, em Setúbal, tendo sido apreendidas mais de duas mil doses de haxixe.

"Durante uma abordagem a um grupo de indivíduos na via pública, foi encontrado na posse do suspeito estupefaciente correspondente a 50 doses de haxixe", refere a PSP em comunicado.

Por existirem suspeitas de que o homem possuía mais droga na sua residência, a PSP desenvolveu diligências e realizou uma busca domiciliária.

"Foram apreendidas 2.076 doses individuais de haxixe, duas doses de cocaína, 335 euros em dinheiro, três tubos de plástico com sementes de canábis, quatro facas utilizadas para o corte, uma balança de precisão e uma máquina fotográfica", acrescenta.

PENELA: PJ detém suspeito de atear fogo a residência

Um homem de 50 anos de idade foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita do crime de incêndio numa residência no concelho de Penela, no distrito de Coimbra, anunciou hoje a Diretoria do Centro daquela autoridade.

"O incêndio ocorreu na noite da passada segunda-feira, cerca das 23:40 e foi ateado com auxílio de gasolina espalhada numa divisão do primeiro andar, causando danos elevados na habitação, destruindo parte do telhado", refere a PJ, em comunicado.

O autor do incêndio, que é coproprietário da habitação, entregou-se às autoridades na madrugada de terça-feira, altura em que foi detido, tendo depois ficado sujeito a apresentações diárias.

OESTE: Centro Hospitalar recebe 83 médicos para internato

O Centro Hospitalar do Oeste anunciou hoje que recebeu 83 médicos internos, que escolheram os hospitais de Caldas da Rainha e de Torres Vedras para iniciarem a sua atividade profissional, menos 15 do que em 2016.

Dos 83, 75 são do chamado ‘ano comum' da formação e oito são das especialidades de Ortopedia, Medicina Interna, Cirurgia Geral e Pediatria.

O internato médico realiza-se após a licenciatura em Medicina e corresponde a um processo único de formação médica especializada, teórica e prática, tendo como objetivo habilitar o médico ao exercício na respetiva área profissional de especialização.

PENICHE: Concerto de Reis na Igreja de São Pedro no sábado

A Igreja de São Pedro de Peniche acolhe no sábado, pelas 21:30, um Concerto de Reis pelo grupo Vozes do Concelho de Peniche, sob direção musical do maestro João Sebastião.

O grupo integra o Coral Stella Maris, o Coro de Geraldes, o Pequeno Coro Infantil do Concelho (composto por crianças do Lugar da Estrada, Geraldes e Peniche), os ranchos folclóricos de Geraldes, Bolhos, Serra d'El-Rei e o grupo de música tradicional portuguesa Pé d'Areia.

O Concerto de Reis é uma organização do município e paróquia de Peniche e integra o Programa "Natal Penicheiro" 2016.

PENICHE: Câmara avança com arranjos exteriores da escola superior

O Instituto Politécnico de Leiria e o município de Peniche anunciaram uma parceria para concluírem os arranjos exteriores e acessibilidades ao edifício da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM) de Peniche.

“Após esta intervenção, a comunidade académica da ESTM/IPLeiria passará a contar com melhores condições de conforto através da valorização dos seus espaços envolventes”, disse o presidente do Instituto Politécnico de Leiria, ao qual pertence a escola, Nuno Mangas.

As obras estão a cargo do município de Peniche e já tiveram início, sendo previsível que terminem no final do primeiro trimestre de 2017.

CÂMARA DE LOBOS: Resgate de corpo durou cerca de seis horas

A operação de resgate do cadáver detetado a cerca de 100 metros do topo do miradouro do Cabo Girão, efetuada hoje pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, durou cerca de seis horas, disse fonte da corporação.

Segundo a mesma fonte, esta operação, na zona daquele miradouro situado no promontório mais alto da Europa, a 580 metros de altitude, envolveu 11 elementos, entre os quais oito da equipa de resgate em montanha, e três viaturas.

O corpo é de um homem, uma pessoa “supostamente dada como desaparecida”, adiantou, recordando que foi a Polícia de Segurança Pública (PSP) que sinalizou na terça-feira o corpo, mas o resgate teve de ser adiado para hoje devido às condições climatéricas adversas.

AMB/FYC/AYMN/AYL/AMV // ROC/PMC

Lusa/Fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)