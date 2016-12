BREVES: Sociedade (2ª edição)

Lisboa, 02 dez (Lusa) - Notícias breves da Sociedade:

Obra da Madeira apresentada no Museu de Arte Antiga

A obra “Retrato de D. Francisco de Moura Corte Real, 3º Marquês de Castelo Rodrigo”, do museu madeirense Quinta das Cruzes, é a “obra convidada” do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) a partir de hoje e até março de 2017.

Uma nota divulgada pela Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura da Madeira refere que esta obra atribuída ao pintor da escola flamenga François Duchatel (161-1694) foi adquirida pelo Governo Regional em 2000, no mercado antiquário nacional.

O documento considera que este retrato “é um dos raros exemplos de portugueses pintados por artistas de renome no panorama artístico internacional.

D. Francisco de Moura Corte-Real, diplomata e colecionador de arte, era filho de D. Manuel de Moura, 2º marquês de Castelo Rodrigo, embaixador de Espanha em Roma, mecenas do grande arquiteto barroco italiano Francesco Borromini, a quem encomendou a decoração da cripta familiar, no mosteiro de São Bento da Saúde, em Lisboa, onde hoje está instalada a Assembleia da República.

O obra do Museu Quinta das Cruzes ficará patente na “sala do teto pintado” da área de exposição permanente do MNAA.

Mais de 40 polícias com formação em língua gestual

A PSP indicou hoje que 44 polícias de diversos comandos do país frequentaram o curso de língua gestual portuguesa e passaram a ficar com competências para atender pessoas surdas.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública adianta que se realizaram duas edições do curso de língua gestual portuguesa para polícias, tendo a primeira, que decorreu entre 06 de junho e 27 de julho, formado 20 elementos dos diversos comandos, incluindo Madeira e Açores.

A segunda edição, que terminou na Escola Prática de Polícia em Torres Vedras na passada terça-feira, formou 24 polícias.

Com uma duração de 70 horas, o curso de língua gestual portuguesa tem o objetivo de contribuir para o aumento e desenvolvimento das competências dos polícias no atendimento de pessoas surdas, contribuindo para “a inclusão e estreitamento de laços”.

A PSP refere ainda que foi estabelecido um protocolo entre a direção nacional da Polícia e o Instituto Politécnico do Porto para ser feita uma análise sobre a organização e construção da formação e principalmente sobre a qualidade gestual dos vídeos produzidos.

Inspeção da agricultura e ambiente eleita para a vice-presidência de rede europeia

A Inspeção Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) foi hoje eleita para exercer, por dois anos, o cargo de vice-presidente da Rede Europeia para a aplicação da legislação ambiental.

A eleição foi realizada na assembleia geral da entidade (IMPEL na sigla em inglês), que decorreu em Bratislava, na Eslováquia, anunciou o Ministério do Ambiente, que tutela a inspeção, referindo que a presidência pertence à Holanda.

Naquela função, a IGAMAOT será representada pela inspetora Ana Isabel Garcia.

A Rede IMPEL é uma organização internacional de autoridades de inspeção ambientais, tem 50 membros de 35 países, incluindo os 28 Estados-Membros da União Europeia, a Antiga República Jugoslava da Macedónia, Turquia, Islândia, Kosovo, Albânia, Suíça e Noruega, e tem como missão contribuir para a proteção do ambiente através da aplicação da legislação ambiental da União Europeia.

